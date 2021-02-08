На языке Терешковой и Будды: о чем сейчас пишет скандальная педагог Бильченко
Профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от преподавания после языкового скандала. Но с вуза ее не уволили.
Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
Она отмечает, что не собирается прогибаться.
"Дорогие оппоненты! Раз уж вы читаете меня в Фейсбуке, читайте внимательнее. Я не собираюсь прогибаться. Вот как я расплачиваюсь за наш поиск духовно-философской истины. За мое участие с русскими коллегами в научной жизни. Я и уезжать не собираюсь: Россия - не в бочке затычка, она такой участи, как я с психами, не заслужила. Я - у себя дома. И пусть я потеряю все работы и стану бомжом в своей стране, но я не стану трусом и лизоблюдом. Я пока что русский поэт, а не тряпка-приспособленец. Это программа обречения себя на самоуничтожение. Я не могу иначе, простите. Я так решила", - написала Бильченко.
Скандальная педагог также любит публиковать свои стихи в социальной сети.
***
БЖ. Запад
Здесь вещно. Мягко. Плоско. Узко.
Уют. Безличье. Безразличье.
Поговори со мной по-русски.
Поговори со мной по-птичьи.
Здесь мир, как брошь в разрезе блузки,
Как в пластик загнанный Чайковский.
Поговори со мной по-русски.
Поговори со мной по-скотски.
Здесь крест - не ноша, а нагрузка.
Здесь Библия - не жизнь, а сказка.
Поговори со мной по-русски.
Поговори со мной по-братски.
Пусть объявляет ретроградом
Меня юнец с холеной кожей.
Поговори со мной, как надо,
Шалава, детонька, Рогожин.
Пусть слог мой будет подытожен
Ханты-Мансийской трясогузкой.
Поговори со мной по-Божьи.
Поговори со мной по-русски.
***
БЖ. Гололед
Идти по земле русской, - как заниматься дайвингом:
Месить грязевую зиму рваными говнодавами,
При виде толпы глупцов притворяться дауном,
И голову запрокидывать в купола,
И видеть, щуря глаза близоруко щелями,
Свою золотую мамку, церковь свою священную, -
Рэп, былинами богатырей ощеренный
Навстречу смазливой доброй улыбке зла.
Жить на земле русской - значит не жить, а тужиться:
Хрипеть болевые песенки глоткой, суженной
От курения и осознания смерти суженых,
Которых по одному забирает мгла.
Но я не дам тебе умереть - умереть не дам тебе!
Жаль, я - не Бродский: не огражу "высоченной дамбой"
Нашу семью и нашу любовь, проводами меж городами
Зависшую на кровавом куске стекла.
Но любить на земле русской - это большее, чем любить уже:
Ты и мертвый во мне живее останков Китежа.
Главное, говорила бабуля, - выдержать
Страдания - счет им, милым, зачтёт молва.
Что ж, я выдержу, как завещано нам Дорониной.
Гениальный ребенок, в пятый роддом уроненный,
Я иду по земле русской, по лаврской Родине,
И во мне, как подростки, громко растут слова.
***
БЖ. Степь
У меня - одна широкая степь, от Донбасса и до Алтая.
Послушай меня, послушай меня, послушай.
Ты - очень хороший. Это я - не святая.
Но нельзя продавать любимых. И, тем более, - душу.
Я вижу, как ты стараешься. Как делаешь всё, что можешь.
И это ужасно эгоистично - не принимать помощь.
Но у меня - одна широкая степь, Господи, Боже, Боже,
И большое сердце в одной семье, а сердце - огонь, не овощ.
Я не могу это все принять: гамбургеры, Граали...
Только не это, и не сейчас, и не такой ценою.
Мне были нужны гарантии, но нам их не обещали.
Я умираю, я умираю, брат мой, уже не ною.
Эмиграция - это вымысел. Я у себя дома.
Во широкой степи от Запада до Востока.
Я так не могу надышаться ею, что пою и впадаю в кому.
Только не надо меня жалеть, милый, не надо только.
Я ведь все понимаю. Суровая наша Родина -
Как ее трудно принять, постичь, послушаться, примириться.
Но у меня на ресницах - все наши пути, что пройдены.
И это не слёзы, это не кровь, это, родной водица.
Я могу дописать тебе этот текст и тупо суициднуться.
Я могу забыть о родном плече, что телеком бредит рядом.
Но мой священник - еще при мне, и он - не латинский нунций.
Я видела ад, я прошла сквозь ад, я справилась с этим адом.
Дальше - привычное, золотое, нежное: пытки, пытки...
Как хочется спатки, как хочется к величественному свету!
Русь-Тройка, Святая Дева, раскидывает пожитки
И никогда, никогда, никогда не дает ответа.
***
БЖ. Запятое
Когда вся величайшая русская литература:
От Маяковского - и до Всеволода Буй-тура,
Когда весь язык, его хляби, глуби и вся структура
Давят тебя изнутри, будто объелся пряниками из Тулы,
И сделать уже ничего не можешь - болит желудок, -
И вид твой жалок, и крик твой ломок, и взгляд твой жуток;
Чтобы в себе это заглушить, алкоголишь по трое суток,
Но язык настойчив, как Бог-Любовь, как стая больничных уток.
В нем - непристойное, бесспристрастное и святое.
На каком-то этапе ты понимаешь, что ты - никто ему.
Тебя не слушают даже сидя - не то, что стоя.
И все бытие твоё - не запятая, а Запятое:
Знак пунктуации в среднем роде - и знак пробела.
У любимых - новости о политике, биопсия стадии беспредела.
А тебе - нет дела, и души твоей нет, и тела,
Ибо жизнь языка и смерть языка - всего тебя - захотела.
И ты превращаешься в самое хлипкое из ничтожеств.
И каждый день у тебя - за сто, но опять - все то же.
И только, когда язык распинает тебя и гложет,
Ты чувствуешь Воскресение...
Славься, Боже.
***
БЖ. Гренада моя
Поэты, согласные с Бухенвальдом, не надо меня терпеть.
Военная смерть для меня - милее, чем вежливость. Такт есть смерть.
Позорная клеть бунтаря - почётней, чем вывеска "низший сорт"
На чуде моей золотой и древней былины из трех аорт.
Люблю, но читать не хочу вам больше. Нет братьев моих средь вас.
Я раненым в горло орлом любуюсь на сладенький ваш Парнас,
Где завтра - мой Киев, вчера - Одесса, сегодня - донбасский хрип.
Я всеми вселенными Ленинграда опасен, как птичий грипп.
Я - русский поэт. Надпись "русский" вскоре с приставкою "извини"
Поэты в стыде на себя нацепят, как бирку - еврей в те дни.
Продажный мирок, супротив народа, подняв свои три ружья,
Спроси меня: "Русский?" -
Отвечу: "Русский. Стреляй в меня. Се есть я".
Напомним, в МОН рассказали, почему не могут уволить скандальную Бильченко из НПУ им. Драгоманова.
Ранее в Днепре в школе вспыхнул языковой скандал после того, как несколько родителей учеников пожаловались на учительницу младших классов, которая жестко отстаивает свою позицию об украинском и русском языках и рассказывает детям об агрессии РФ против Украины.