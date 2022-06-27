Скандальна українська педагогиня Більченко засвітилася в Росії з символікою "Z " (фото)

Педагог Євгенія Більченко, яку звільнили з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за антиукраїнські висловлювання, тепер живе в такій улюбленій нею Росії. Мало того, у РФ вона підтримує війну і носить речі з рашистською символікою.
Фотографію скандального педагога показав український активіст Сергій Стерненко.
Педагог, яка "прославилася" своїми антиукраїнськими висловлюваннями, працюючи у вузі Драгоманова, тепер вирішила надіти на себе футболку з російським триколором і буквою Z. Також волосся вона заколола синьо-червоними резинками.
Після того, як Більченко вигнали з України - вона подалася в Росію. За її словами, там їй забороняли викладати. Крім того, її почали залякувати, висміювати і створювати різні меми в російській соцмережі "ВКонтакте". Також їй зривали всі виступи, де вона намагалася прочитати свої вірші.
Як ми раніше писали, професора кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від викладання після мовного скандалу.
Також ми писали про те, які вірші Більченко публікувала в мережі.
Раніше Більченко говорила про те, що її вбиватимуть, як Бузину.