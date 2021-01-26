В киевском вузе работает педагог, ненавидящий Украину: выступает на каналах "ДНР" и росТВ

В киевском вузе работает преподаватель-сепаратист (коллаж РБК-Украина)

В Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова работает преподаватель и профессор Евгения Бильченко, ненавидящая Украину. Она называет власть в старне "неонацистским режимом", считает войну на Донбассе гражданской. Не скрывает того, что выступает на каналах "ДНР" и росТВ с заявлениями о том, что в Украине ее унижают.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила студентка первого курса этого учебного учреждения Мария Прошковская.

Она просит руководство университета отчислить ее за отсутствие реакции на жалобы по поводу преподавателя-сепаратиста.

"Профессор Бильченко не уважает страну в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны и считает войну России против Украины гражданской войной, демократически избранную власть - неонацистским режимом. Кроме того, она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, выступает на телеканалах "ДНР," Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают", - рассказала студентка.

По словам Прошковской, преподаватель культурологии говорит, что вместе с руководством университета "подтирается" жалобами на нее.

Преподаватель Евгения Бильченко (фото: facebook.com/yevzhik)

"Излагая гуманитарные дисциплины философского направления нетрудно транслировать те или иные личные взгляды как истину. Достаточно посмотреть на YouTube ее лекции, которые является частью учебной программы на темы, связанные в современностью. Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на 7 году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи", - написала студентка.

Мария Прошковская считает, что у преподавателя может быть своя гражданская позиция, но он должен уважать государство, в котором живет. Заявление об отчислении девушка планирует подать 26 января.

В комментариях ее пост вызвал небывалый резонанс.

Марія, вони не варті таких вчинків. Залишайся в магістратурі та відстоюй свою думку..

Марія! Молодець, якщо таких буде більше за Україною хороше майбутне, ,а таких як Більченко не буде в учбових закладах. Слава Україні!!!

Не можно йти з вузу і залишати його на поталу ватанам. Хай паразити йдуть з вузу і не отруюють студентів.

Не треба йти з універу. Не ходіть на її заняття всім факультетом, вона сама звільниться. Бойкотуйте її пари, або заяву колективну напишіть з підписами.

Нехай звільняється це лайно! Дівчино! А хто дітей буде вчити? Ніяких заяв!

Также отметим, что на сайте Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова уже появилась реакция на антиукраинские заявления Евгении Бильченко.

"Преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко несколько дней назад опубликовала в социальных сетях сообщение по Закону Украины "О функционировании украинского языка как государственного", в котором в недопустимой и неприемлемой форме высказалась против украинского языка, украинских граждан и Украинского государства. Такие высказывания встретили решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета, в социальных сетях решительно осудили такие высказывания, как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова", - сказано в сообщеии.

Большинство руководства учебного заведения выступают за отстранение от должности преподавателя, но университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

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