В киевском вузе работает педагог, ненавидящий Украину: выступает на каналах "ДНР" и росТВ

В Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова работает преподаватель и профессор Евгения Бильченко, ненавидящая Украину. Она называет власть в старне "неонацистским режимом", считает войну на Донбассе гражданской. Не скрывает того, что выступает на каналах "ДНР" и росТВ с заявлениями о том, что в Украине ее унижают.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила студентка первого курса этого учебного учреждения Мария Прошковская.
Она просит руководство университета отчислить ее за отсутствие реакции на жалобы по поводу преподавателя-сепаратиста.
"Профессор Бильченко не уважает страну в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны и считает войну России против Украины гражданской войной, демократически избранную власть - неонацистским режимом. Кроме того, она публично заявляет о дружбе с Захаром Прилепиным, выступает на телеканалах "ДНР," Клименко и российском телевидении, где рассказывает о том, как ее здесь угнетают", - рассказала студентка.
По словам Прошковской, преподаватель культурологии говорит, что вместе с руководством университета "подтирается" жалобами на нее.
Преподаватель Евгения Бильченко (фото: facebook.com/yevzhik)
"Излагая гуманитарные дисциплины философского направления нетрудно транслировать те или иные личные взгляды как истину. Достаточно посмотреть на YouTube ее лекции, которые является частью учебной программы на темы, связанные в современностью. Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на 7 году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи", - написала студентка.
Мария Прошковская считает, что у преподавателя может быть своя гражданская позиция, но он должен уважать государство, в котором живет. Заявление об отчислении девушка планирует подать 26 января.
В комментариях ее пост вызвал небывалый резонанс.
Также отметим, что на сайте Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова уже появилась реакция на антиукраинские заявления Евгении Бильченко.
"Преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии Евгения Бильченко несколько дней назад опубликовала в социальных сетях сообщение по Закону Украины "О функционировании украинского языка как государственного", в котором в недопустимой и неприемлемой форме высказалась против украинского языка, украинских граждан и Украинского государства. Такие высказывания встретили решительно неприятие со стороны руководства университета, студенческой общественности и профессорско-преподавательского состава университета, в социальных сетях решительно осудили такие высказывания, как антиукраинские и антинародные, идущие вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова", - сказано в сообщеии.
Большинство руководства учебного заведения выступают за отстранение от должности преподавателя, но университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством.
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