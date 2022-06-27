ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Скандальная украинская педагог Бильченко засветилась в России с символикой "Z" (фото)

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 10:12
Скандальная украинская педагог Бильченко засветилась в России с символикой "Z" (фото) Фото: Евгения Бильченко теперь в России (facebook.com yevzhik)
Автор: Людмила Жукова

Педагог Евгения Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова за антиукраинские высказывания, теперь живет в такой любимой ею России. Мало того, в РФ она поддерживает войну и носит вещи с фашисткой символикой.

Фотографию скандального педагога показал украинский активист Сергей Стерненко.

Как сейчас выглядит Бильченко

Педагог, которая "прославилась" своими антиукраинскими высказываниями, работая в вузе Драгоманова, теперь решила надеть на себя футболку с российским триколором и буквой Z. Также волосы она заколола сине-красными резинками.

Скандальная украинская педагог Бильченко засветилась в России с символикой &quot;Z&quot; (фото)Евгения Бильченко надела на себя одежду с фашистской символикой (фото: SOTA)

На что жаловалась Бильченко в РФ

После того, как Бильченко выгнали из Украины - она подалась в Россию. По ее словам, там ей запрещали преподавать. Кроме того, ее начали запугивать, высмеивать и создавать различные мемы в российской соцсети "ВКонтакте". Также ей срывали все выступления, где она пыталась прочитать свои стихи.

Как мы ранее писали, профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от преподавания после языкового скандала.

Также мы писали о том, какие стихи Бильченко публиковала в сети.

Ранее Бильченко говорила о том, что ее будут убивать, как Бузину.

Читайте РБК-Украина в Google News
педагог
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь