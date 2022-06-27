Скандальна українська педагогиня Більченко засвітилася в Росії з символікою "Z " (фото)

Педагог Євгенія Більченко, яку звільнили з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова за антиукраїнські висловлювання, тепер живе в такій улюбленій нею Росії. Мало того, у РФ вона підтримує війну і носить речі з рашистською символікою.

Як зараз виглядає Більченко

Педагог, яка "прославилася" своїми антиукраїнськими висловлюваннями, працюючи у вузі Драгоманова, тепер вирішила надіти на себе футболку з російським триколором і буквою Z. Також волосся вона заколола синьо-червоними резинками.

Євгенія Більченко одягла на себе одяг з фашистською символікою (фото: SOTA)

На що скаржилася Більченко в РФ

Після того, як Більченко вигнали з України - вона подалася в Росію. За її словами, там їй забороняли викладати. Крім того, її почали залякувати, висміювати і створювати різні меми в російській соцмережі "ВКонтакте". Також їй зривали всі виступи, де вона намагалася прочитати свої вірші.