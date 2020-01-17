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Остапчук признался, как "делит" с экс-супругой детей после развода

STYLERПерсоны    17.01.2020 - 22:45
Остапчук признался, как "делит" с экс-супругой детей после развода
Владимир Остапчук (фото: facebook.com/vladimir_ostapchuk)

Владимир Остапчук рассказал о дочери и сыне

Владимир Остапчук после развода с Еленой Войченко рассказал, как часто ему удается видеться и проводить время с детьми - шестилетней Эмилией и почти двухлетним Эваном.

Напомним, 35-летний ведущий и участник "Танцев со звездами" расстался с супругой в октябре 2019 после 12 лет брака. Семья некоторое время жила на две страны - пока Остапчук оставался в Украине, Войченко с детьми были в Канаде.

Остапчук рассказал, что Эмилия учится сразу в двух школах - Украины и Канады. Так, на рождественские и новогодние праздники бывшая жена с детьми приехала в Киев, и Владимиру удавалось гораздо чаще видеться с ними. Но скоро они снова вернутся в Северную Америку, пишет ТСН.

Остапчук признался, как &quot;делит&quot; с экс-супругой детей после развода

Владимир Остапчук с дочкой Эмилией (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Сейчас видимся гораздо чаще. Вчера виделся, сегодня не могу, занят, но завтра вечером мы планируем встретиться", - заявил шоумен.

Шестилетняя дочка Владимира Остапчука - первоклассница, она одновременно занимается в двух школах, поскольку родители хотят, чтобы она нормально адаптировалась к англоязычной среде.

Остапчук также рассказал, что с удовольствием играет с 1,9-месячным Эваном, а Эмилию возит "на коньки".

"Эмилия - очень жизнерадостная девочка. Она уже такая принцесса, ей же уже 6 лет, у нее уже подружки, у нее уже свои дела. Я уже даже стучу в комнату к ней, перед тем как зайти. Сейчас отдали ее на коньки, поэтому буду ее возить. А вот с малым, которому 1,9, конечно играем, он такой пухляш", - признался ведущий.

Остапчук признался, как &quot;делит&quot; с экс-супругой детей после развода

Владимир Остапчук с сыном Эваном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Стоит отметить, что Остапчук и Войченко начали настоящую Instagram-войну после казалось бы мирного расставания. Экс-супруга, которая постоянно рассказывает о том, что счастлива после развода, написала ведущему очень резкий ответ в комментарии к посту, намекнув на предательство.

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Новости Украины Владимир Остапчук
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