ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандальна учасниця " Голосу країни негайно звернулася до Зеленського

STYLERТелешоу    24.01.2020 - 19:02
Скандальна учасниця " Голосу країни негайно звернулася до Зеленського
Голос країни 2020, Василіса Старшова та Дан Балан (колаж: РБК-Україна)

Учасниця Голосу країни 10 звернулася до Володимира Зеленського з проханням "вирішити ситуацію"

Голос країни 2020 почався з грандіозного скандалу - підопічна Дана Балана Василіса Старшова потрапила в Миротворець. Оскільки для екс-учасниці групи "Ленінград" подальша участь у проєкті під питанням, вона вирішила звернутися до Володимира Зеленського.

Нагадаємо, після тріумфу екс-вокалістки "Ленінграда" з'ясувалося, що вона разом з колективом відвідала фестиваль "Золота Балка" у 2016 році, через що дівчина відразу ж відправилася в "Чистилище" Миротворця.

На своїй Instagram-сторінці 25-річна Старшова опублікувала відкритий лист до президента України з проханням "допомогти вирішити ситуацію".

Скандальна учасниця &quot; Голосу країни негайно звернулася до Зеленського

Учасниця Голосу країни 2020 Василіса Старшова (фото: instagram.com/vasilisastarshova)

"Моя участь у зйомках таких наступних етапів конкурсу ставиться під загрозу, незважаючи на те, що представники Голосу Країни і телеканалу 1+1, що вони підтвердили у розмові зі мною, що зацікавлені в моїй подальшій участі в проєкті. Ні в яких "пропагандистських акціях" ніякої держави я ніколи не брала участь і брати участь не збираюся - це звинувачення на мою адресу абсолютно несправедливо", - заявила Старшова.

Учасниця "Голосу країни" сподівається, що її "позитивна творча енергія здатна зміцнити взаєморозуміння між людьми всього світу і принесе глядачам любов і добро".

Старшова просить президента України надати підтримку і офіційно дозволити їй перебувати в Україні для можливості участі в проєкті.

Василіса Старшова, учасниця Голосу країни 2020 (відео: instagram.com/vasilisastarshova)

Василіса Старшова народилася 22 серпня 1994 року в передмісті Санкт-Петербурга. У 2013-му брала участь у "Новій хвилі", де дійшла до півфіналу. З 2016 по 2017 була вокалісткою скандального "Ленінграда".

Нагадаємо, не так давно спалахнув скандал зі знаменитим шведським виконавцем Dr. Alban. Співака, попри відвідування Криму, пустили в Україну, де він виступив на концерті "95 Кварталу". Артист подякував Зеленському за його втручання, але пізніше відредагував свій пост в соцмережах.

Плюшева красуня: Тіна Кароль зачарувала затишним домашнім образом "Я горю": Дан Балан не на жарт приревнував Тіну Кароль до учасника шоу Голос країни-10
Новини України Голос країни 10
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся