Скандальна учасниця " Голосу країни негайно звернулася до Зеленського

Голос країни 2020, Василіса Старшова та Дан Балан (колаж: РБК-Україна)

Учасниця Голосу країни 10 звернулася до Володимира Зеленського з проханням "вирішити ситуацію"

Голос країни 2020 почався з грандіозного скандалу - підопічна Дана Балана Василіса Старшова потрапила в Миротворець. Оскільки для екс-учасниці групи "Ленінград" подальша участь у проєкті під питанням, вона вирішила звернутися до Володимира Зеленського.

Нагадаємо, після тріумфу екс-вокалістки "Ленінграда" з'ясувалося, що вона разом з колективом відвідала фестиваль "Золота Балка" у 2016 році, через що дівчина відразу ж відправилася в "Чистилище" Миротворця.

На своїй Instagram-сторінці 25-річна Старшова опублікувала відкритий лист до президента України з проханням "допомогти вирішити ситуацію".

Учасниця Голосу країни 2020 Василіса Старшова (фото: instagram.com/vasilisastarshova)

"Моя участь у зйомках таких наступних етапів конкурсу ставиться під загрозу, незважаючи на те, що представники Голосу Країни і телеканалу 1+1, що вони підтвердили у розмові зі мною, що зацікавлені в моїй подальшій участі в проєкті. Ні в яких "пропагандистських акціях" ніякої держави я ніколи не брала участь і брати участь не збираюся - це звинувачення на мою адресу абсолютно несправедливо", - заявила Старшова.

Учасниця "Голосу країни" сподівається, що її "позитивна творча енергія здатна зміцнити взаєморозуміння між людьми всього світу і принесе глядачам любов і добро".

Старшова просить президента України надати підтримку і офіційно дозволити їй перебувати в Україні для можливості участі в проєкті.

Василіса Старшова, учасниця Голосу країни 2020 (відео: instagram.com/vasilisastarshova)

Василіса Старшова народилася 22 серпня 1994 року в передмісті Санкт-Петербурга. У 2013-му брала участь у "Новій хвилі", де дійшла до півфіналу. З 2016 по 2017 була вокалісткою скандального "Ленінграда".

Нагадаємо, не так давно спалахнув скандал зі знаменитим шведським виконавцем Dr. Alban. Співака, попри відвідування Криму, пустили в Україну, де він виступив на концерті "95 Кварталу". Артист подякував Зеленському за його втручання, але пізніше відредагував свій пост в соцмережах.