Скандальная новость о Зеленском оказалась фейком: все подробности

Зеленский оказался замешан в скандале (Коллаж РБК-Украина)

Зеленский не вступал в сговор с компанией страны-агрессора

Информация о том, что Владимир Зеленский оказался замешан в скандале с роликом о дебатах с Петром Порошенко, оказалась фейком. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский снимал свой видеоролик о дебатах на НСК "Олимпийский" совместно с местными продакшн-компаниями. Как сообщила Геращенко, российская компания Kedoo Entertainment Russia после появления ролика на YouTube просто украла его и разместила на своих страницах, обозначив собственного фаворита на президентских выборах в Украине.

Скриншот (facebook.com/iryna.gerashchenko)

"Юрист Ольга Деркач, профессионал в авторском праве, отметила, что фиктивный правообладатель, робот, который автомататом забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ. Я против ложных новостей", - написала на своей странице Геращенко и отметила, что предыдущую новость она удалила со своей страницы.

Скриншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Владимира Зеленского заподозрили в том, что он использовал компанию страны-агрессора для защиты своих авторских прав.

Также мы рассказывали о том, что сеть взорвалась после того, как Владимир Зеленский сообщил о том, что он готов провести дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский".

Кроме того, мы писали о том, что пользователи сети отреагировали на решение Петра Порошенко о дебатах с Владимиром Зеленским.