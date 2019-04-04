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Скандальна новина про Зеленського виявилася фейком: усі подробиці

STYLERПерсони    04.04.2019 - 11:33
Скандальна новина про Зеленського виявилася фейком: усі подробиці
Зеленський виявився замішаним у скандалі (Колаж РБК-Україна)

Зеленський не вступав у змову з компанією країни-агресора

Інформація про те, що Володимир Зеленський виявився замішаним у скандалі з роликом про дебати з Петром Порошенком, виявилася фейком. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Володимир Зеленський знімав свій відеоролик про дебати на НСК "Олімпійський" спільно з місцевими продакшн-компаніями. Як повідомила Геращенко, російська компанія Kedoo Entertainment Russia після появи ролика на YouTube просто вкрала його і розмістила на своїх сторінках, позначивши власного фаворита на президентських виборах в Україні.

Скандальна новина про Зеленського виявилася фейком: усі подробиці

Скріншот (facebook.com/iryna.gerashchenko)

"Юрист Ольга Деркач, професіонал в авторському праві, зазначила, що фіктивний правовласник, робот, який автоматом забиває авторські права на контент, який був використаний в новинах РФ. Я проти неправдивих новин", - написала Геращенко на своїй сторінці та зазначила, що попередню новину вона видалила зі своєї сторінки.

Скандальна новина про Зеленського виявилася фейком: усі подробиці

Скріншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Володимира Зеленського запідозрили в тому, що він використовував компанію країни-агресора для захисту своїх авторських прав.

Також ми розповідали про те, що мережа вибухнула після того, як Володимир Зеленський повідомив про те, що він готовий провести дебати кандидатів у президенти України на стадіоні НСК "Олімпійський".

Крім того, ми писали про те, що користувачі мережі відреагували на рішення Петра Порошенка про дебати з Володимиром Зеленським.

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