Зеленский снова попался на связи с Россией: разгорается скандал

Зеленский попал в скандал (Коллаж РБК-Украина)

Зеленский угодил в скандал из-за ролика на YouTube

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, влип в очередной скандал. Выяснилось, что корпоративные права на его ролик о дебатах с Петром Порошенком на НСК "Олимпийском" имеет российская компания Kedoo Entertainment Russia. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Владимир Зеленский в среду, 3 апреля, разместил на своей YouTube-канале "Зе!Президент" видео, в котором предложил действующему президенту Украины Петру Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выбором на НСК "Олимпийский".

Выяснилось, что управление авторскими правами на этот видеоролик официально передано компании Kedoo Entertainment Russia, которая очень известна в России.

Скриншот (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Эта компания несколько лет назад заключила контракт с Первым каналом (Россия), ВГТРК, а также и с другими производителями российского медиаконтента. Несколько лет эта компания занимается, под прикрытием Кремля, вымогательством денег от YouTube-пользователей.

Данная информация моментально разлетелась по социальным сетям и вызвала гнев украинцев. Они спрашивают у Владимира Зеленского, как кандидат в президенты Украины мог воспользоваться услугами фирмы страны-агрессора для защиты своих авторских прав.

Скриншот (facebook.com/andrew.bulgarov)

В комментариях под постом Ирины Геращенко, Сергей Такмазов высказал мнение, что для тех, кто проголосовал за Зеленского в первом туре, данная информация аргументом не станет и их остановит только доллар по 200 гривен.

Зеленский попал в скандал из-за дебатов (YouTube/Богдан Зябленко)

Напомним, ранее мы сообщали о том, как отреагировала сеть на решение Порошенко о дебатах с Зеленским.

А также рассказывали о том, что в сети бурно отреагировали на призыв Зеленского о дебатах.