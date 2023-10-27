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Скандальна зірка "Голосу країни" випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу

П'ятниця 27 жовтня 2023 17:26
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Скандальна зірка "Голосу країни" випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)
Автор: Styler

Українська співачка і блогерка, суперфіналістка 13 сезону Голосу країни STASYA (Анастасія Чабан), через виступ якої шоу потрапило у скандал, випустила "дитячу" пісню. Ця композиція змусить кожну дорослу людину згадати про своє радісне і безтурботне дитинство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу артистки.

Про що пісня "Ми діти"

У композиції STASYA оспівує бажання дорослих відновити ту втрачену свободу, яку вони відчували в дитинстві, коли гралися та бігали босими ногами, несучи невинні мрії та бажання.

Скандальна зірка &quot;Голосу країни&quot; випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Співачка згадує ті дорогоцінні миті, які і зараз наповнюють її серце теплом.

"Іноді у відповідальні моменти, коли потрібно приймати важливі рішення, хочеться відчути себе дитиною, огорнутою батьківським теплом і захистом, без зайвих турбот і хвилювань. І все ж, навіть у дорослих "маленьке я" ховається за масками серйозності, відповідальності та незалежності”, - коментує трек STASYA.

Скандальна зірка &quot;Голосу країни&quot; випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Ця пісня надихає дорослих зберігати в собі той дитячий, можливо іноді наївний, погляд на життя і не забувати ту радість, навіть тоді, коли вони вже взуті у "доросле" взуття.

Меломанам пісня не просто сподобалася, вона багатьох вразила до сліз, у чому юзери зізнаються у коментарях до кліпу Насті.

  • Мурашки по тілу, така пісня від душі, проникає в кожну клітину!.. Дякую за Вашу творчість
  • Ми всі родом з дитинства. Бідні наші дітки, війна змусила так рано подорослішати… Божого захисту всім. Дякую, сонечко наше, що грієш душі! Натхнення та творчих здобутків, люба!
  • Стася, сонце, дякую тобі за чергову чарівну пісню! Твій неповторний вокал, влучна та глибока лірика, гойдаючий ритм, - все як я люблю!
  • Кожна пісня - в саме серце. Дякую за творчість!
  • Дорогенька, вітаю тебе з новим хітом. Як завжди проникливо і глибоко.
  • Мені 35 - але хочеться бути дитиною, бігати босим, але багато людей навкруги хоче взути... Дякую за творчість! Успіхів!
  • Дуже гарна пісня, чіпляє за душу

Скандальна зірка &quot;Голосу країни&quot; випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Нагадаємо, що у одному з випусків Голосу країни 13 Настя пронизливо виконала пісню "Фортеця Бахмут", чим довела глядачів до сліз.

Раніше ми писали, що кумир молоді YAKTAK заспівав про безтурботне кохання.

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