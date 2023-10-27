Скандальна зірка "Голосу країни" випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу

Українська співачка і блогерка, суперфіналістка 13 сезону Голосу країни STASYA (Анастасія Чабан), через виступ якої шоу потрапило у скандал , випустила "дитячу" пісню. Ця композиція змусить кожну дорослу людину згадати про своє радісне і безтурботне дитинство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу артистки.

Про що пісня "Ми діти"

У композиції STASYA оспівує бажання дорослих відновити ту втрачену свободу, яку вони відчували в дитинстві, коли гралися та бігали босими ногами, несучи невинні мрії та бажання.

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Співачка згадує ті дорогоцінні миті, які і зараз наповнюють її серце теплом.

"Іноді у відповідальні моменти, коли потрібно приймати важливі рішення, хочеться відчути себе дитиною, огорнутою батьківським теплом і захистом, без зайвих турбот і хвилювань. І все ж, навіть у дорослих "маленьке я" ховається за масками серйозності, відповідальності та незалежності”, - коментує трек STASYA.

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Ця пісня надихає дорослих зберігати в собі той дитячий, можливо іноді наївний, погляд на життя і не забувати ту радість, навіть тоді, коли вони вже взуті у "доросле" взуття.

Меломанам пісня не просто сподобалася, вона багатьох вразила до сліз, у чому юзери зізнаються у коментарях до кліпу Насті.

Мурашки по тілу, така пісня від душі, проникає в кожну клітину!.. Дякую за Вашу творчість

Ми всі родом з дитинства. Бідні наші дітки, війна змусила так рано подорослішати… Божого захисту всім. Дякую, сонечко наше, що грієш душі! Натхнення та творчих здобутків, люба!

Стася, сонце, дякую тобі за чергову чарівну пісню! Твій неповторний вокал, влучна та глибока лірика, гойдаючий ритм, - все як я люблю!

Кожна пісня - в саме серце. Дякую за творчість!

Дорогенька, вітаю тебе з новим хітом. Як завжди проникливо і глибоко.

Мені 35 - але хочеться бути дитиною, бігати босим, але багато людей навкруги хоче взути... Дякую за творчість! Успіхів!

Дуже гарна пісня, чіпляє за душу

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)