Кумир молоді YAKTAK заспівав про безтурботне кохання. Дивіться атмосферне відео
Український співак, кумир молоді YAKTAK (Ярослав Карпук) випустив нову пісню "Поруч" і відео на цей трек, який заряджає позитивними емоціями та вайбом справжнього безтурботного кохання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу артиста.
Що відомо про пісню
За словами співака, його нова пісня - це "музична оповідь, яка пронизана найглибшими почуттями".
Вона розповідає, як любов може стати ключем до щастя та найяскравіших моментів у нашому житті. Завдяки їй ми наповнюємся позитивною енергією. Вона змушує нас насолоджуватись і цінувати всі радісні моменти.
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
“Ця пісня пронизана теплим, романтичним вайбом, що здатен розтопити серце в ці холодні осінні дні. Вона викликає ностальгію за приємними, ніжними моментами, пережитими разом з коханою людиною. Хочеться також сказати слухачам: не приховуйте свої почуття - обіймайтеся, грійте один одного і живіть у моменті”, - коментує трек YAKTAK.
YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
У кінці пісні співак зазначає: "Руки вгору назустріч сонцю". Ця фраза виражає дух оптимізму, безмежний ентузіазм та відкрите ставлення до життя незалежно від обставин.
Хто такий YAKTAK
Ярослав народився у 2005 році на Волині. Після школи вступив у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва.
У 2019 році артист брав участь у 5 сезоні шоу "Голос.Діти", де потрапив у суперфінал і посів 2 місце.
Має дуетні роботи з Jerry Heil, MamaRika, Kola, Golubenko та іншими. YAKTAK - лавреат престижної музичної премії Muzvar Awards 2023.
Найбільшу популярність йому принесли такі треки, як "Наречена", "Вродлива", "Погляд" та інші.
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