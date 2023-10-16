На "Голос країни 13" учасниця переспіла композицію "Фортеця Бахмут" та підкорила слухачів (відео)
На "Голос країни 13" учасниця із команди Івана Клименка Стася Чабан вразила суддів та глядачів виконанням пісні "Фортеця Бахмут". Вона заспівала її у жіночому варіанті і додала туди куплет від себе.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал популярного шоу.
Як заспівала пісню Анастасія
Стася змагалася у "крос-батлі" з учасником із команди Артема Пивоварова Владом Шерифом.
"Це для мене величезний крок. Зараз у мене така пісня, яка дуже важлива для нас українців. Я її переробила по-своєму. Її співають чоловіки, а її співатиму від жіночого роду. Від захисниць, які зараз воюють і яким потрібна підтримка. Я дуже вдячна ВСУ за можливість підтримувати зараз тут тим, чим мене нагородив Господь. Хочеться передати все те, що болить, і щоб глядачі відчули моє посилання", - розповіла виконавиця про пісню гурту "Антитіла", яку вона переспівала.
До композиції співачка додала фольклорне звучання, а також сама дописала ще один куплет до пісні.
Глядачі були вражені таким виконанням відомого хіта. Вона здобула 87 балів, а її суперник - Влад Шериф залишив шоу, отримавши меншу кількість голосів.
Що відомо про Стасю Чабана
Анастасія Чабан - студентка четвертого курсу Київського національного університету культури та мистецтв. Її дебютним треком був "Світ ловив", який вона випустила у березні 2023 року, а наприкінці квітня артиста презентувала свою другу композицію "Не шукай долі".
Як ми раніше писали, на "Голос країни 13" виступив найспівочіший боєць ЗСУ з українкою та словаком.
Нещодавно ми розповідали, що на "Голосі країни 13" дует підлітків із піснею з "Дуже дивних справ" торкнувся мурашок.