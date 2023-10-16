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На "Голос країни 13" учасниця переспіла композицію "Фортеця Бахмут" та підкорила слухачів (відео)

Понеділок 16 жовтня 2023 08:41
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На "Голос країни 13" учасниця переспіла композицію "Фортеця Бахмут" та підкорила слухачів (відео) Стася Чабан виконала "Фортецю Бахмут" на "Голос країни 13" (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

На "Голос країни 13" учасниця із команди Івана Клименка Стася Чабан вразила суддів та глядачів виконанням пісні "Фортеця Бахмут". Вона заспівала її у жіночому варіанті і додала туди куплет від себе.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал популярного шоу.

Як заспівала пісню Анастасія

Стася змагалася у "крос-батлі" з учасником із команди Артема Пивоварова Владом Шерифом.

"Це для мене величезний крок. Зараз у мене така пісня, яка дуже важлива для нас українців. Я її переробила по-своєму. Її співають чоловіки, а її співатиму від жіночого роду. Від захисниць, які зараз воюють і яким потрібна підтримка. Я дуже вдячна ВСУ за можливість підтримувати зараз тут тим, чим мене нагородив Господь. Хочеться передати все те, що болить, і щоб глядачі відчули моє посилання", - розповіла виконавиця про пісню гурту "Антитіла", яку вона переспівала.

До композиції співачка додала фольклорне звучання, а також сама дописала ще один куплет до пісні.

Глядачі були вражені таким виконанням відомого хіта. Вона здобула 87 балів, а її суперник - Влад Шериф залишив шоу, отримавши меншу кількість голосів.

Що відомо про Стасю Чабана

Анастасія Чабан - студентка четвертого курсу Київського національного університету культури та мистецтв. Її дебютним треком був "Світ ловив", який вона випустила у березні 2023 року, а наприкінці квітня артиста презентувала свою другу композицію "Не шукай долі".

Як ми раніше писали, на "Голос країни 13" виступив найспівочіший боєць ЗСУ з українкою та словаком.

Нещодавно ми розповідали, що на "Голосі країни 13" дует підлітків із піснею з "Дуже дивних справ" торкнувся мурашок.

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