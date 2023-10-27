Скандальная звезда "Голосу країни" выпустила песню о детях, от которой мурашки по телу

Украинская певица и блоггерша, суперфиналистка 13 сезона Голосу країни STASYA (Анастасия Чабан), из-за выступления которой шоу попало в скандал , выпустила "детскую" песню. Эта композиция заставит каждого взрослого человека вспомнить о своем радостном и беззаботном детстве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу артистки.

О чем песня "Ми діти"

В композиции STASYA воспевает желание взрослых восстановить ту потерянную свободу, которую они испытывали в детстве, когда играли и бегали босыми ногами, унося невинные мечты и желания.

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Певица вспоминает те драгоценные мгновения, которые и сейчас наполняют ее сердце теплом.

"Иногда в ответственные моменты, когда нужно принимать важные решения, хочется почувствовать себя ребенком, окутанным родительским теплом и защитой, без лишних забот и волнений. И все же, даже у взрослых "маленькое я" прячется за масками серьезности, ответственности и независимости”, - комментирует трек STASYA.

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)

Эта песня вдохновляет взрослых сохранять в себе тот детский, возможно иногда наивный взгляд на жизнь и не забывать о радости, даже тогда, когда они уже обуты во "взрослую" обувь.

Меломанам песня не просто понравилась, она многих поразила до слез, в чем пользователи признаются в комментариях к клипу Насти.

Мурашки по тілу, така пісня від душі, проникає в кожну клітину!.. Дякую за Вашу творчість

Ми всі родом з дитинства. Бідні наші дітки, війна змусила так рано подорослішати… Божого захисту всім. Дякую, сонечко наше, що грієш душі! Натхнення та творчих здобутків, люба!

Стася, сонце, дякую тобі за чергову чарівну пісню! Твій неповторний вокал, влучна та глибока лірика, гойдаючий ритм, - все як я люблю!

Кожна пісня - в саме серце. Дякую за творчість!

Дорогенька, вітаю тебе з новим хітом. Як завжди проникливо і глибоко.

Мені 35 - але хочеться бути дитиною, бігати босим, але багато людей навкруги хоче взути... Дякую за творчість! Успіхів!

Дуже гарна пісня, чіпляє за душу

STASYA (фото: instagram.com/stasya.official.ua)