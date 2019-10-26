Скандал із Зеленським у Золотому: добровольці різко відповіли (відео)

Зеленський у Золотому (фото: Facebook)

Добровольці звернулися до президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з добровольцями в Золотому і після цієї розмови дав вказівку вибити добровольців з міста. Про це заявив ветеран Денис Янтарь у своєму відео, яке опублікував керівник прес-служби Нацкорпуса Роман Чернишов на своїй сторінці в Facebook.

Янтарь розповів, що сьогодні, 26 жовтня, в Золоте приїхав Зеленський. При цьому спочатку у добровольців з президентом був конструктивний діалог, але потім розмова щось не заладилась.

Звернення ветерана Дениса Янтаря (відео: facebook.com/Рома Чернишов)

Зараз у добровольців з'явилася інформація відносно того, що за вказівкою глави держави учасників акції "Останній блокпост" будуть вибивати з Золотого.

Він нагадав, що серед добровольців знаходяться люди, які визволяли Маріуполь, Мар'їнку, Широкіно та інші населені пункти України.

"Ми знаємо, що ми на своїй землі. Ми знаємо, що ми нікуди не підемо. А там хай роблять, як хочуть. Ми точно знаємо, що ми на своєму місці", - підсумував Янтарь.

Варто зазначити, що Зеленський заявив про те, що Україна повинна шукати шляхи і працювати для завершення війни на Донбасі. За його словами, українці хочуть миру і всі готові до розведення сил. Зеленський також підкреслив, що два дні провів у Золотому, де зустрічався з учителями та лікарями.