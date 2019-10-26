Зеленский о поездке в Золотое: капитуляции не будет

Фото: Владимир Зеленский (Facebook)

Президент два дня находился с визитом на позициях украинских военных в Золотом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина должна искать пути и работать для завершения войны на Донбассе. Об этом он написал на странице в Facebook по итогам визита на участок разведения сил и средств в Золотом.

По словам Зеленского, украинцы хотят мира и все готовы к разведению сил.

"Мне важно было услышать украинцев, ожидающих мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны. И не любой ценой - подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю как президент и верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится и Украина снова будет единой", - написал президент.

Зеленский добавил, что провел двое суток в Золотом. За это время он ездил на передовую и встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению", - сообщил президент.

Также он прокомментировал сегодняшний разговор с добровольцами на Донбассе, которые находятся в зоне операции Объединенных сил.

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", - сообщил президент.

Фото: Владимир Зеленский в Золотом (Facebook)

Напомним, Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств.

РБК-Украина писало, что добровольцы, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом Луганской области, находятся в зоне операции Объединенных сил (ООС) с оружием нелегально.