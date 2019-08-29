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Скандал з смс-ками в Раді: нардеп обматюкав Супрун

STYLERЖиття    29.08.2019 - 17:59
Скандал з смс-ками в Раді: нардеп обматюкав Супрун
Фото: Михайло Радуцький (facebook.com mihail.radutsky)

Депутат від "Слуги народу" і директор фірми "Борис" попався на матірних повідомленнях

Під час засідання Верховної Ради 9 скликання 29 серпня новоспечений нардеп від партії "Слуга народу", а також радник Володимира Зеленського Михайло Радуцький попався на жорстких нецензурних висловлюваннях у своєму листуванні. Парламентарія "засікли" з повідомленнями на смартфоні в перший день роботи Ради, 29 серпня. Про це повідомляє видання "Цензор.нет", яке опублікувало фото нардепа. Знімок підписали красномовно: "Як вирішується доля міністра охорони здоров'я".

На фото видно, як Радуцький веде перписку з якимось Ігорем Ніксоном. Саме йому він повідомляє, що у нього є людина на пост міністра охорони здоров'я України. Її ім'я Зоряна Черненко.

"Х#й їм в ж*пу!!! Мій чоловік Зоряна Черненко": нардеп від" Слуги народу" "Радуцький має свого кандидата на посаду міністра охорони здоров'я. Дивіться самі, як новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" та позаштатний радник президента Михайло Радуцький під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради вів листування про кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров'я", - написали у виданні.

Скандал з смс-ками в Раді: нардеп обматюкав СупрунСкандал з смс-ками в Раді: нардеп обматюкав СупрунСкріншот поста (facebook.com/censor.net)

Але історія на цьому не закінчилася, а отримала продовження. Радуцький відреагував на новину про нього, яке опублікувало видання і дав комусь команду "не чіпати".

Скандал з смс-ками в Раді: нардеп обматюкав Супрун

Скандал з смс-ками в Раді: нардеп обматюкав Супрун

Скріншот поста (facebook.com/censor.net)

В свою чергу, президент Володимир Зеленський порадив нардепам писати менше смс-ок, а краще просто почати працювати. Цей момент потрапив на відео.

В коментарях українці відреагували на "фейл" Радуцького.

  • Шоу почалося.
  • І це лише перше засідання. А то ж буде далі?
  • Пішло вариво парламентське. А тільки перший день роботи)))
  • Що на це скаже містер Прокопишин?))

Скандал з смс-ками в Раді: нардеп обматюкав СупрунСкріншот коментарів (facebook.com/censor.net)

Як ми раніше писали, на повідомленнях попався не тільки Радуцький. Так, під час засідання Верховної Ради 9 скликання 29 серпня народний депутат Євген Петруняк від партії "Слуга Народу" вів переписку в смартфоні.

Читайте також історичні фото із залу і веселі селфи нардепів.

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