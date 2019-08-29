Движ, популизм и все: нардеп в СМС-ке пожаловался любимой на Раду

Евгений Петруняк пишет СМС-ки на работе в Раде (коллаж РБК-Украина)

Евгений Петруняк из "Слуги Народа" "спалился" в Верховной Раде с СМС-кой

Во время заседания Верховной Рады 9 созыва 29 августа народный депутат Евгений Петруняк от партии "Слуга Народа" вел переписку в смартфоне.

Судя по всему, писал парламентарий своей любимой женщине. Собеседник (-ца) Петруняка подписан у его телефонной книге "My Heart".

В СМС-ке Петруняк пожаловался на то, что в Раде его коллеги "трусять ні про що". "My Heart" в свою очередь сочувствует депутату и называет его "бідненьким". Также интересуется, как ему сам процесс работы парламента.

"Пока никак. Движ, популизм и все... Трусят ни о чем. Результат знают все, но все равно щеки надувают", - ответил Петруняк.

Кроме того, нардеп написал, что не знает, когда закончится заседание 29 августа и сколько депутаты будут сидеть на работе.

Переписка Петруняка в Верховной Раде во время заседания (фото: РБК-Украина)

Напомним, что в разных изданиях появилось фото СМС-ки, отправленное нардепом Елизаветой Богуцкой. Политик писала, что экс-президент Украины Петр Порошенко якобы готовит переворот, если Арсена Авакова уволят с поста главы МВД. Эту новость высмеяли пользователи сети в комментариях и фотожабах.