Скандал с Ротару получил неожиданное продолжение: проведут работы

София Ротару не закрыла свою гостиницу в оккупированном Крыму после скандала с ее выступлениями в России, как об этом недавно писали в ряде СМИ. Отель Villa Sofia не закрылся, а просто приостановил свою работу, так как там будут делать ремонт. Дело в том, что очень часто отели закрываются на реставрацию именно в зимний период.

Об этом факте стало известно из поста в соцсети Instagram отеля.

"Дорогие друзья, отель VILLA SOFIA приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реновацией! За новостями Вы можете следить на нашем официальном сайте и в социальных сетях", - написали в соцсети.

Ремонт планируют закончить до 1 мая 2020 года и в начале лета гостиница откроет двери для гостей. Сейчас бронь номеров невозможна.

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Отель продавать никто не собирается, а ремонт там необходим, так как его не делали с 2009 года, пишет "Страна".

"Это не убыточный проект, продавать его смысла нет. Здесь около 10 лет кардинально ничего не менялось. В первую очередь будет ремонтироваться фасад, внутри тоже проведут работы. Гостиница находится на набережной, рядом с концертным залом "Юбилейный". Это стратегически выгодное туристическое место. Отель любят и знают, есть клиенты, которые приезжают в "Виллу Софию" из года в год. Света и Руслан вложили в него душу, поэтому сюда хочется возвращаться", - рассказали изданию.

Отметим, что управляющей в отеле была невестка Ротару Светлана. Номера в гостинице стартовали от 9000 грн за комнату для двоих.