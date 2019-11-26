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Игорь Кондратюк резко высказался о "российском" скандале с Ротару

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 19:38
Игорь Кондратюк резко высказался о "российском" скандале с Ротару
Кондратюк прокомментировал скандал с Ротару (фото: unpp.com.ua)

Игорь Кондратюк отреагировал на скандал с Софией Ротару

Игорь Кондратюк прокомментировал скандал, который произошел с украинской певицей Софией Ротару в России, где заявили, что артистка поддерживает войну и едет выступать в РФ. Телеведущий и продюсер Кондратюк на своей странице в Facebook отметил, что для создания легенды нужны годы, но чтобы все это разрушить достаточно одного выступления.

Российские деятели культуры возмущены тем, что София Ротару будет давать гастроли в РФ. Они призывают бойкотировать выступления певицы, после того, как сестра Ротару заявила, что певица материально поддерживает воинов АТО.

Игорь Кондратюк резко высказался о &quot;российском&quot; скандале с Ротару

София Ротару (фото: u-f.ru)

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров в программе "60 минут" попытался прояснить ситуацию. Он заявил, что певица никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем.

При этом он подчеркнул, что интервью сестры певицы, в котором она рассказала, что помогает украинским военным, это "полная подстава и ложь журналистов желтой прессы".

Лавров отметил, что у певицы большая семья и ей есть кому помогать деньгами. Он также добавил, что в прошлом году Ротару не поехала на "Песню года" в Москву, потому что не хотела попасть в провокации.

Игорь Кондратюк резко высказался о &quot;российском&quot; скандале с Ротару

Скриншот с Facebook

Концертный директор артистки также рассказал, что в этом году Ротару приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов, поэтому речи о заработках певицы не идет.

Игорь Кондратюк подчеркнул, что спонсором войны России против Украины и аннексии Крыма является Россия во главе с ее президентом Владимиром Путиным.

"Спонсором" АТО является государство - жертва российской агрессии - Украина, - и его сознательные и неравнодушные граждане, которые считают, что родину нужно защищать от внешней агрессии!" - добавил Кондратюк.

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