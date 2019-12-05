Скандал з Ротару отримав несподіване продовження: проведуть роботи

Софія Ротару не закрила готель в окупованому Криму після скандалу з її виступами в Росії, як про це недавно писали в ряді ЗМІ. Готель Villa Sofia не закрився, а просто припинив свою роботу, адже там будуть робити ремонт. Справа в тому, що дуже часто готелі закриваються на реставрацію саме в зимовий період.

Про цей факт стало відомо з поста в соцмережі Instagram готелю.

"Дорогі друзі, готель VILLA SOFIA припиняє свою діяльність в зв'язку з майбутньою реновацією! За новинами Ви можете слідкувати на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах", - написали у соцмережі.

Ремонт планують закінчити до 1 травня 2020 року і на початку літа готель відкриє двері для гостей. Зараз бронь номерів неможлива.

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Готель продавати ніхто не збирається, а ремонт там потрібен, адже його не робили з 2009 року, пише "Страна".

"Це не збитковий проект, продавати його сенсу немає. Тут близько 10 років кардинально нічого не змінювалося. В першу чергу буде ремонтуватися фасад, всередині теж проведуть роботи. Готель розташований на набережній, поряд з концертним залом "Ювілейний". Це стратегічно вигідне туристичне місце. Готель люблять і знають, є клієнти, які приїжджають в "Віллу Софію" з року в рік. Світлана і Руслан вклали в нього душу, тому сюди хочеться повертатися", - розповіли виданню.

Зазначимо, що управляє в готелі невістка Ротару Світлана. Номери в готелі стартували від 9000 грн для двох.