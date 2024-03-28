Скандал з "російським" борщем отримав продовження: Клопотенка звинуватили у брехні

Як посол прокоментував заяву Клопотенка

Після того, як мережею поширився допис Клопотенка, буцімто в Японії не беруться відкривати український монозаклад із борщем, оскільки його там вважають "російською стравою", на ситуацію відреагував Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Ні, це не відповідає дійсності", - наголосив він.

Посадовець зауважив, що в Японії впродовж двох років "відкрито з десяток ресторанів української кухні, де подають борщ".

"У травні відкриваємо черговий, у Нагої. Постійно по всій країні українська громада проводить фестивалі борщу, і японці чудово знають, що борщ - то українська страва", - розповів посол.

Він додав також, що "думка одного японця, який "відмовив" свідчить, що він чи вона просто не компетентний у тій справі, якою намагається займатися".

Допис Корсунського (скріншот: facebook.com/s.v.korsunsky)

Що Клопотенко відповів послу

У коментарях до публікації Корсунського український ресторатор зауважив, що "ми всі робимо одну велику справу".

"Але ще й багато роботи попереду, щоб таких прикрих ситуацій не було, бо пропаганда ворога підступна! Єднаємось і лупаємо цю скелю", - додав Клопотенко.

Крім того, він вкотре нагадав, що "рівень підтримки України в Японії - неймовірний".

Коментар Клопотенка на допис посла (скріншот: facebook.com/s.v.korsunsky)