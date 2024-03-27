Клопотенку відмовили у відкритті закладу в Японії через "російський" борщ: що відомо
Український шеф-кухар, ресторатор і блогер Євген Клопотенко повідомив, що в Японії не беруться відкривати український монозаклад із борщем, оскільки там "поширена думка, що борщ - російська страва".
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кулінара в Instagram розповідає, що саме трапилось і чому.
Про що розповів Клопотенко
"Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: "поширена думка, що борщ це російська страва", - написав кухар.
Він визнав, що цілком зрозуміло - люди "оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами".
"І от, ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня. І це чудовий приклад глибини руської пропаганди", - наголосив чоловік.
Водночас, за його словами, ця ситуація "не зменшує масштаб наших старань".
"Вона лише означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі. Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує", - підсумував підприємець.
Аргументація японської сторони
В опублікованому Клопотенком фрагменті відповіді від, імовірно, японських представників, описуються "міркування", згідно з якими:
- в Японії затвердилося уявлення, буцімто борщ - це російська страва
- погане ставлення до Росії не створює хорошого враження про борщ
- інші пункти меню (ймовірно запропоновані українцем для відкриття бізнесу) для японців є незнайомими
Допис Клопотенка (скріншот: instagram.com/klopotenko)
Нагадаємо, раніше Клопотенко розповідав, чи може українець не любити борщ.
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