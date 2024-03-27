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Клопотенку відмовили у відкритті закладу в Японії через "російський" борщ: що відомо

Середа 27 березня 2024 16:17
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Клопотенку відмовили у відкритті закладу в Японії через "російський" борщ: що відомо В Японії існує уявлення, буцімто борщ - російська страва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Український шеф-кухар, ресторатор і блогер Євген Клопотенко повідомив, що в Японії не беруться відкривати український монозаклад із борщем, оскільки там "поширена думка, що борщ - російська страва".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кулінара в Instagram розповідає, що саме трапилось і чому.

Про що розповів Клопотенко

"Живеш собі, працюєш, ведеш перемовини про відкриття українського закладу в Японії. І тут на тобі: японці не хочуть відкривати монозаклад з борщем, бо у них, увага: "поширена думка, що борщ це російська страва", - написав кухар.

Він визнав, що цілком зрозуміло - люди "оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами".

"І от, ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня. І це чудовий приклад глибини руської пропаганди", - наголосив чоловік.

Водночас, за його словами, ця ситуація "не зменшує масштаб наших старань".

"Вона лише означає, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні у світі. Завзятіше контрпропагувати. І як же добре, що завзяття українцям не бракує", - підсумував підприємець.

Аргументація японської сторони

В опублікованому Клопотенком фрагменті відповіді від, імовірно, японських представників, описуються "міркування", згідно з якими:

  • в Японії затвердилося уявлення, буцімто борщ - це російська страва
  • погане ставлення до Росії не створює хорошого враження про борщ
  • інші пункти меню (ймовірно запропоновані українцем для відкриття бізнесу) для японців є незнайомими

Клопотенку відмовили у відкритті закладу в Японії через &quot;російський&quot; борщ: що відомо

Допис Клопотенка (скріншот: instagram.com/klopotenko)

Нагадаємо, раніше Клопотенко розповідав, чи може українець не любити борщ.

Читайте також, скільки можна зберігати борщ в холодильнику, щоб він лишався смачним та їстівним.

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Японія Євгеній Клопотенко ресторани
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