Скільки можна зберігати борщ в холодильнику, щоб він лишався смачним та їстівним

Каструлю ситної та відомої страви - борщу - часом буває складно з'їсти одразу. А іноді ми спеціально залишаємо цю, визнану ЮНЕСКО, нематеріальну культурну спадщину "на потім" - однак термін зберігання борщу, навіть в холодильнику, досить обмежений.

Про те, як довго можна зберігати борщ в холодильнику, щоб його можна було їсти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як довго можна зберігати борщ

Загальні рекомендації по тривалості зберігання борщу - не довше 24 годин, за температури 2-5 градусів. Однак на термін зберігання борщу впливає не тільки температура, а й інші фактори, через які борщ може зберігатися довше, до 72 годин - хоча це може вплинути на його смак.

Що впливає на термін зберігання:

Склад страви - деякі продукти мають властивості консервантів, тож подовжують термін зберігання, деякі - навпаки.

Свіжість та якість складників - страва буде довше зберігатися, якщо обрані продукти свіжі та незіпсовані, інакше борщ досить швидко скисне.

Посуд, в якому зберігається борщ - не кожна тара призначена для тривалого зберігання продуктів.

Умови охолодження борщу - якщо помістити неостиглий борщ в холодильник, це може призвести і до псування техніки, і до псування продуктів внаслідок недостатнього охолодження.

Які продукти впливають на термін зберігання борщу

Оптимальну тривалість зберігання варто визначати, спираючись на продукти з найменшим можливим терміном зберігання. Крім того, деякі продукти, хоча і не псуються, втрачають смак - цей фактор також варто враховувати, якщо хочете, щоб борщ був не тільки їстівний, а й смачний.

Борщ на м'ясному бульйоні може зберігатися до 3 днів.

Борщі з копченостями - не більше 2 днів.

Борщ на грибному бульйоні може зберігатися лише добу, адже гриби псуються швидко.

Сіль, оцет та лимонний сік - природні консерванти, які можуть подовжити термін зберігання борщу. Та водночас не варто додавати надмірно багато цих інгредієнтів, окрім того, до їхнього використання є певні рекомендації - наприклад, оцет додається не в рідину, а в засмажку.

Борщ з квашеною капустою може зберігатися до 2 днів, до того ж матиме більш насичений смак. А от свіжа капуста, навпаки, через 1 день вже втратить смак.

Свіжа зелень, а також такі овочі як ріпа та кабачок швидко втрачають текстуру, тому борщ з такими овочами краще з’їсти протягом доби. А зелень краще додавати безпосередньо перед вживанням, до тарілки.

Деякі продукти пришвидшують скисання борщу (ілюстрація: Freepik)

Ознаки зіпсованого борщу:

Характерний різкий кислий запах, який посилюється при кип'ятінні борщу.

Зміна кольору - потемнішання або втрата червоного відтінку.

Піна чи бульбашки на поверхні борщу, яких стає більше під час кип'ятіння.

Як правильно зберігати борщ

Борщ краще збереже свій смак та якості при дотриманні наступних рекомендацій: