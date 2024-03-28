Скандал с "российским" борщом получил продолжение: Клопотенко обвинили во лжи

Как посол прокомментировал заявление Клопотенко

После того как по сети распространилась публикация Клопотенко, якобы в Японии не берутся открывать украинское монозаведение с борщом, поскольку его там считают "российским блюдом", на ситуацию отреагировал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Нет, это не соответствует действительности", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что в Японии на протяжении двух лет "открыто с десяток ресторанов украинской кухни, где подают борщ".

"В мае открываем очередной, в Нагое. Постоянно по всей стране украинская община проводит фестивали борща, и японцы прекрасно знают, что борщ - это украинское блюдо", - рассказал посол.

Он добавил также, что "мнение одного японца, который "отказал" свидетельствует, что он или она просто не компетентен в том деле, которым пытается заниматься".

Публикация Корсунского (скриншот: facebook.com/svkorsunsky)

Что Клопотенко ответил послу

В комментариях к публикации Корсунского украинский ресторатор отметил, что "мы все делаем одно большое дело".

"Но еще и много работы впереди, чтобы таких досадных ситуаций не было, потому что пропаганда врага коварна! Объединяемся и лупаем эту скалу", - добавил Клопотенко.

Кроме того, он в очередной раз напомнил, что "уровень поддержки Украины в Японии - невероятный".

Комментарий Клопотенко на публикацию посла (скриншот: facebook.com/svkorsunsky)