Скандал в приюте под Одессой: дети рассказали об ужасах "воспитания"

Скандал из-за жестокого обращения с детьми в одесском центре социально-психологической реабилитации (бывший приют "Свитанок") получил в обществе широкий резонанс. Сейчас с детьми общаются журналисты и психологи. По мнению специалистов, дети в ужасном состоянии.

Экс-воспитанница приюта Мирослава рассказала об ужасах, которые происходили в "Свитанке".

"Диану заставили достать использованный презерватив из урны, разрезать пополам и жевать. После этого Диану отправили в психбольницу", - рассказала девушка.

Сейас Мирослава уже живет дома, рассказывает обо всем монотонно, но когда начинает вспоминать, как в приюте стригли детей - ее голос начинает дрожать.

"Вынесли стул, поставили посреди двора, собрали детей и при всех постригли меня первую. Четверо воспитателей держали меня, я сильно плакала, но меня стригли.. меня короче всех подстригли", - вспоминает Мирослава.

По словам девочки, в результате издевательств, дети убегали, резали вены и травились.

Воспитатели ставили детей под холодный душ или били электрошокерами. В этом заключалось "воспитание".

В свою очередь, воспитанники, которые и до сих пор в "Свитанке" уверяют, что всем довольны, а слова Мирославы отрицают.

"Она врет. Никто никого не бьет. Шесть раз в день нас кормят. Покричать могут, но не бить, это здесь строго запрещено", - рассказала одна из девочек.