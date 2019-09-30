Умоляла вызвать скорую: в Одессе вспыхнул скандал из-за издевательств в детском приюте (видео)

В Одессе центр реабилитации детей попал в скандал (Фото: коллаж РБК-Украина)

Персонал центра отговаривал медиков от госпитализации девочки

В Одессе дети - воспитанники центра социально-психологической реабилитации (приют "Свитанок") рассказали о жестоком обращении в учреждении. Для одной девочки удалось со скандалом вызвать "скорую" - так как персонал заявлял о якобы симуляции - и сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики подозревают внутреннее кровотечение и отправляют Миру в хирургию. Об этом 30 сентября сообщила бывшая полицейская Зоя Мельник на своей странице в Facebook.

Как рассказала экс-"коп", вечером 25 сентября из КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации" сбежало 6 девочек-подростков. Они самостоятельно связались с Мельник и попросили о помощи, так как боялись возвращаться обратно.

Отметим, что пару недель назад женщина предала огласке скандальную ситуацию, когда 11-летнюю девочку прямо в школе представители социальной службы заставили уйти в приют. Этот инцидент вызвал резонанс в обществе.

В Одессе в ЦСПРД дети жалуются на жестокое обращение (Фото: скриншот)

"Дети рассказали о жестоком обращении в ЦСПРД. Одна из девочек, Мира, очень сильно кашляла, у нее было распухшее красное горло и слезились глаза, повышенная температура", - говорится в публикации.

Мельник отвезла их в полицию, после чего "беглянок" вернули в Ценр.

Отмечается, что одна их девочек очень плохо себя чувствовала и со слезами на глазах просилась в больницу, но сотрудники службы по делам детей отказали ей и отправили больного ребенка обратно в ЦСПРД.

На следующий день вечером по телефону Мельник узнала от мамы Миры, что девочка отравилась и ей плохо, у нее рвота и сильные боли в животе, при этом ей не вызывают скорую, а колят "Ношпу" и анальгин. Девочка умоляла вызвать медиков, но ей отказывали.

По телефону мама слышала как персонал кричал "Держи ее, бл*ть, а она кричала "мама умоляю, скажи чтоб не кололи", - рассказала экс-полицейская.

Мама Миры является грамотным фармацевтом, и по телефону просила дать дочке хотя бы уголь, но медсестра ответила, что угля у них нет.

В итоге Мельник ночью заехала за мамой девочки и они вместе поехали в ЦСПРД, чтоб вызвать оттуда ребенку "скорую".

Зоя Мельник (Фото: facebook.com/zoya.melnik)

У ним вышел весь персонал и стал наперебой рассказывать, что девочка симулирует и ей на самом деле не плохо.

Мельник снимала происходящее на мобильный телефон, а мама Миры настаивала что ребенку нужно вызвать медиков.

В итоге ее все таки пустили к дочери, а экс-"коп" осталась ждать у забора. Вскоре ей позвонила Мира.

Фото: скрин facebook.com/zoya.melnik

"Умоляю, пожалуйста, помогите меня госпитализировать - рыдала в трубку. - Я вам расскажу что происходило на самом деле, только чтобы воспитатели не слышали! Сейчас они сказали что вызвали "Омонов" и нам всем капец!" - передала Мельник слова девочки.

"ОМОНами" дети называют охранников, которые приезжают, когда те себя плохо ведут.

Приехавшие медики приняла решение госпитализировать ребенка, несмотря на то, что одна из воспитателей уговаривала это не делать. Девочку тогда доставили в инфекционное отделение.

Дети рассказали, что директор ЦСПРД отобрал у них мобильные телефоны.

"Позже дети и сама Мира рассказала,что выпила кусочек таблетки для мытья посуды, только чтоб уехать в больницу из ЦСПРД", - рассказала Мельник.

Также она опубликовала в сети видео беседы с персоналом и охраной.

Видео: facebook.com/zoya.melnik