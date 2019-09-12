Скандал в одесской полиции получил неожиданное продолжение: подробности (видео)

Одесскую патрульную Зою Мельник уволили после критики руководства (Фото: коллаж РБК-Украина)

Патрульная Зоя Мельник рассказывала о методах работы правоохранительных органов

Скандал в одесской полиции после рассказа патрульной Зои Мельник о реагировании только на некоторые вызовы и установленных руководством планах для стотрудников правоохранительных органов по протоколам и штрафам вызвал широкий резонанс и закончился "чисткой кадров". Под нее попала и сама девушка - ее уволили.

Зоя написала в своем Facebook, что хоть и считает приказ незаконным, но не расстроилась.

"Плачущая безутешная безработная Мельник после ознакомления с приказом об увольнении", - подписала она фото, на котором улыбается.

Одесскую патрульную Зою Мельник уволили после критики руководства (Фото: facebook.com/zoya.melnik)

Также в комментариях к посту девушка предупредила "всяких нехороших чиновников" о том, что теперь ее ничто не сдерживает и мол пусть они готовятся к новых разоблачениям, и вскоре "будет еще веселее".

Фото: скрин (facebook.com/zoya.melnik)

Девушка рассказала, что уволилась 10 сентября.

"Я помню как радовалась 4 года назад, узнав что успешно прошла все этапы отбора в полицию. Сегодня я рада не меньше, а то и больше. Спасибо большое за знания, за интереснейший опыт, да, кто бы что не говорил, полицейский - одна из самых интересных профессий и я ни капли ни о чем не жалею. Было здесь и хорошее, и плохое, и разное, и где бы я еще получила такой богатый и бесценный опыт.

И особенно большое спасибо за сегодняшний приказ об увольнении! Без капли сарказма, я не смогла скрыть свою радость на удивление коллегам. Кто-то из нас должен был сделать этот шаг, рано или поздно", - написала Мельник.

Одесскую патрульную Зою Мельник уволили после критики руководства (Фото: facebook.com/zoya.melnik)

Напомним, что после скандала, которые вызвали критические рассказы Зои в Facebook о том, что патрульная полиция превращается в старую ГАИ, в Одессу из Киева прибыла служебная проверка, по результатам которой были уволены несколько командиров батальонов.

Мельник также лишилась работы, но готова идти в суд и доказывать, что приказ незаконный, передает ТСН.

В полиции заверили, что девушку уволили за дисциплинарные нарушения: якобы она систематически опаздывала на службу, нарушала требования-предписания Национальной полиции, спала на работе и прочее.

Одесскую патрульную Зою Мельник уволили после критики руководства (Видео: YouTube / ТСН)

Пользователи сети в комментариях к рассказзу Мельник о ее увольнении желают ей удачи и высказывают слова поддержки.

Ты умница и красотка! Пусть тебе повезт!

Обидно. Зоя вы умничка. Очень хорошо выглядите. Так держать!

Найдешь себе достойное занятие, если не блог, то что-то другое;

Вам отсутствие жетона к лицу;

А мне жаль, что порядочных людей все меньше в полиции...

Скрин комментариев

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