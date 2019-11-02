Скандал у притулку під Одесою: діти розповіли про жахи "виховання"

Скандал через жорстоке поводження з дітьми в одеському центрі соціально-психологічної реабілітації (колишній притулок "Світанок") отримав в суспільстві широкий резонанс. Зараз з дітьми спілкуються журналісти і психологи. На думку фахівців, діти в жахливому стані.

Екс-вихованка притулку Мирослава розповіла про страхіття, які відбувалися в "Світанку".

"Діану змусили дістати використаний презерватив з урни, розрізати навпіл і жувати. Після цього Діану відправили в психіатричну лікарню", - розповіла дівчина.

Нині Мирослава вже живе вдома, розповідає про все монотонно, але коли починає згадувати, як у притулку стригли дітей - її голос починає тремтіти.

"Винесли стілець, поставили посеред двору, зібрали дітей і при всіх постригли мене першу. Четверо вихователів тримали мене, я сильно плакала, але мене стригли.. мене коротше всіх підстригли", - згадує Мирослава.

За словами дівчинки, в результаті знущань, діти тікали, різали вени і труїлися.

Вихователі ставили дітей під холодний душ або били електрошокерами. В цьому полягало "виховання".

У свою чергу, вихованці, які і досі в "Світанку" запевняють, що всім задоволені, а слова Мирослави заперечують.

"Вона бреше. Ніхто нікого не б'є. Шість разів у день нас годують. Покричати можуть, але не бити, це тут суворо заборонено", - розповіла одна з дівчат.