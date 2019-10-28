Скандал с платьем Зеленской: все точки над i окончательно расставлены

Елена Зеленская попала в неприятную ситуацию во время визита со своим мужем Владимиром Зеленским в Японию. В социальных сетях первая леди Украины подверглась жесткой критике за свой наряд, в котором она появилась на интронизации императора Нарухито.

Как объясняли знатоки этикета страны восходящего солнца, цвет ее платья – лимонный, свидетельствовал о неуважении к императору и представителям зарубежных делегаций не стоит облачаться в одежду желтого цвета для посещения приемов в Японии.

Наряд Елены Зеленской несколько дней обсуждали пользователи социальных сетей и даже тот факт, что на официальном сайте правительства Японии не запрещены никакие цвета в одежде на торжественных мероприятиях, не смог успокоить критиканов.

Елена Зеленская в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Окончательную точку в данном скандале поставили представители Посольства Японии в Украине. Они сообщили на своей странице в Facebook, что Владимир и Елена Зеленская прекрасно выглядели на интронизации в Токио, а их одежда прекрасно гармонировала с благородной атмосферой и произвел на японскую общественность позитивное впечатление.

"Мы выражаем нашу искреннюю благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Первой Леди за то, что они приняли приглашение посетить нашу страну для участия в церемонии интронизации Его Величества Императора Японии на прошлой неделе. Участие Президентских супругов в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране. Первый двусторонний саммит с премьер-министром Абэ был своевременным и успешным. Мы следим за результатами этого визита и в дальнейшем будем работать для дальнейшего углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина Президента и Первую Леди!" - сказано в сообщении.

Скриншот публикации (facebook.com/embassyofjapaninukraine)