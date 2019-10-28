Скандал з сукнею Зеленської: всі крапки над i остаточно розставлені

Олена Зеленська потрапила в неприємну ситуацію під час візиту зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським у Японію. У соціальних мережах перша леді України піддалася жорсткій критиці за свій наряд, в якому вона з'явилася на інтронізації імператора Нарухіто.

Як пояснювали знавці етикету країни висхідного сонця, колір її плаття – лимонний, свідчив про неповагу до імператора та представникам зарубіжних делегацій не варто одягатися в одяг жовтого кольору для відвідування прийомів в Японії.

Наряд Олени Зеленської кілька днів обговорювали користувачі соціальних мереж і навіть той факт, що на офіційному сайті уряду Японії не заборонені ніякі кольори в одязі на урочистих заходах, не зміг заспокоїти критиканів.

Олена Зеленська в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Остаточну крапку в цьому скандалі поставили представники Посольства Японії в Україні. Вони повідомили на своїй сторінці в Facebook, що Володимир і Олена Зеленська чудово виглядали на інтронізації у Токіо, а їх одяг чудово гармоніював з благородною атмосферою і справив на японську громадськість позитивне враження.

"Ми висловлюємо нашу щиру подяку Президенту України Володимиру Зеленському та Першій Леді за те, що вони прийняли запрошення відвідати нашу країну для участі у церемонії інтронізації Його Величності Імператора Японії минулого тижня. Участь президентського подружжя у церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їх одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя і Україні як країні. Перший двосторонній саміт з прем'єр-міністром Абе був своєчасним і успішним. Ми стежимо за результатами цього візиту і надалі будемо працювати для подальшого поглиблення наших двосторонніх відносин. Ще раз дозвольте подякувати пану Президенту і Першій Леді!" - сказано в повідомленні.

Скріншот публікації (facebook.com/embassyofjapaninukraine)