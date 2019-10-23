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"Казус" с платьем Елены Зеленской получил продолжение

STYLERПерсоны    23.10.2019 - 22:24
"Казус" с платьем Елены Зеленской получил продолжение
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елену Зеленскую раскритиковали в сети за цвет платья, в котором она появилась на интронизации императора Нарухито

Елену Зеленскую подвергли критике в сети за то, что на торжественную церемонию интронизации императора Нарухито она надела платье лимонного цвета. Как известно, жена президента Зеленского сейчас находится с супругом в Японии. Дело в том, что пользователи сети недостаточно разобрались в традициях Японии и деловом этикете, который действует сейчас в стране.

Многие полагались на украинскую Википедию, в которой действительно написано, что желтый цвет можно использовать только семье императора. Но это правило действовало в 8 столетии. В японской Википедии об этом табу на сегодняшний день ничего не сказано.

Если говорить о юридическом запрете, то нет ни одного документа, в котором бы писалось, что в Японии на торжественных церемониях есть запрещенные цвета в одежде.

&quot;Казус&quot; с платьем Елены Зеленской получил продолжение

Елена Зеленская в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская не нарушала дресс-код

На официальном сайте правительства Японии не запрещены никакие цвета в одежде на торжественных церемониях интронизации. Обязательное условие лишь одно - на женщине должно быть длинное платте либо кимоно.

Японцы не критиковали наряд Елены Зеленской, а вот по платью жены премьер-министра Японии Шиндзо Абэ Акие "прошлись" хорошо. Супруга премьера надела короткое плате по колено.

К слову, жители Японии в повседневной жизни с удовольствием носят одежду с желтыми оттенками.

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