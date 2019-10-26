Стыдно за президента: обращение Янины Соколовой к Зеленскому подорвало сеть (видео)

Соколова обратилась к Зеленскому и подорвала сеть (фото: скриншот с YouTube)

Соколова возмущена поведением Зеленского

Украинская журналистка Янина Соколова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому посредством видео, которое она опубликовала на своем канале в YouTube. Соколова прокомментировала разговор главы государства в Золотом, где он сегодня, 26 октября, встречался с добровольцами.

Соколовой очень не понравилось то, как Зеленский разговаривал с добровольцами, которые препятствуют разведению войск.

Соколова обратилась к Зеленскому (видео: YouTube/Yanina Sokolova)

По ее словам, президент вел себя по-хамски без уважения к человеку, который представляет людей, которые защищали Украину на протяжении более пяти лет от агрессивных действий России.

Она заявила, что ей очень стыдно за президента Украины и то, какие слова он использовал при разговоре с добровольцем.

Напомним, что Владимир Зеленский два дня был с визитом на позициях украинских военных в Золотом. В ходе визита у президента была беседа с добровольцами.

Зеленский заявил, что Украине необходимо искать методы, которые будут способствовать завершению войны на Донбассе. При этом он также отметил, что большинство жителей Украины выступают за разведение войск.

Президент рассказал, что местные жители Золотого ему сообщили, что на окраине города в частном доме живут вооруженные люди и поэтому он решил с ними сам пообщаться. Зеленский подчеркнул, что, несмотря на непростые и эмоциональные разговоры, он и дальше готов искать взаимопонимание.