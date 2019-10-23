Елена Зеленская угодила в очень неловкую ситуацию в Японии (фото)

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елену Зеленскую отчитали за ее роскошный наряд в Японии

Елена Зеленская попала в неприятную ситуацию во время визита в Японию. Дело в том, что первая леди появилась на интронизации императора Нарухито, которая проходила в Токио, в длинном платье лимонного цвета и перчатках.

Именно цвет наряда жены президента Украины шокировал тех, кто знаком с этикетом страны восходящего солнца.

Елена Зеленская в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

В комментариях к снимкам, опубликованных в Instagram-аккаунте Зеленской, одна из пользовательниц написала, что представители зарубежных делегаций не должны надевать одежду желтого цвета на официальные мероприятия в Японии, так как это дурной тон и говорит о неуважении к императору.

"Флаг семьи императора Японии - 16-лепестковая желтая хризантема на сумаховом фоне (один из оттенков желтого - ред.). Поэтому желтые цвета - это цвета семьи императора. Именно поэтому представители всех иностранных представительств и миссий никогда не надевают вещи желтого цвета на официальные приемы в Японии, или даже в посольство Японии. Потому что это или неуважение к императору, или человек демонстрирует родственные связи с императором", - написала Инна Волери.

"Нарядиться в желтый в Японии? У вас колоссально тупая протокольная служба", - добавила другая пользовательница.

Скриншот

Скриншот

Добавим, что система запрещенных цветов появилась в Японии еще в VIII веке и действует и по сей день. Правда, уже давно потеряла свой юридический статус.

При этом, отметим, что за день до интронизации Елена Зеленская отдала дань уважения Японии, выйдя в свет в роскошном пиджаке с цветочной аппликацией в виде хризантемы, которая является давним символом этой восточной страны.

Елена Зеленская в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)