ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандал с платьем Зеленской: все точки над i окончательно расставлены

STYLERЖизнь    28.10.2019 - 22:14
Скандал с платьем Зеленской: все точки над i окончательно расставлены
Скандал с платьем Зеленской в Японии (Коллаж РБК-Украина)

Посольство Японии в Украине высказало свою точку зрения

Елена Зеленская попала в неприятную ситуацию во время визита со своим мужем Владимиром Зеленским в Японию. В социальных сетях первая леди Украины подверглась жесткой критике за свой наряд, в котором она появилась на интронизации императора Нарухито.

Как объясняли знатоки этикета страны восходящего солнца, цвет ее платья – лимонный, свидетельствовал о неуважении к императору и представителям зарубежных делегаций не стоит облачаться в одежду желтого цвета для посещения приемов в Японии.

Наряд Елены Зеленской несколько дней обсуждали пользователи социальных сетей и даже тот факт, что на официальном сайте правительства Японии не запрещены никакие цвета в одежде на торжественных мероприятиях, не смог успокоить критиканов.

Скандал с платьем Зеленской: все точки над i окончательно расставлены

Елена Зеленская в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Окончательную точку в данном скандале поставили представители Посольства Японии в Украине. Они сообщили на своей странице в Facebook, что Владимир и Елена Зеленская прекрасно выглядели на интронизации в Токио, а их одежда прекрасно гармонировала с благородной атмосферой и произвел на японскую общественность позитивное впечатление.

"Мы выражаем нашу искреннюю благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Первой Леди за то, что они приняли приглашение посетить нашу страну для участия в церемонии интронизации Его Величества Императора Японии на прошлой неделе. Участие Президентских супругов в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране. Первый двусторонний саммит с премьер-министром Абэ был своевременным и успешным. Мы следим за результатами этого визита и в дальнейшем будем работать для дальнейшего углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина Президента и Первую Леди!" - сказано в сообщении.

Скандал с платьем Зеленской: все точки над i окончательно расставлены

Скриншот публикации (facebook.com/embassyofjapaninukraine)

Скандал с "Кварталом 95" и хором Веревки: известный ведущий "отменил зраду" 15-летняя дочь Зеленского накормила малоимущих: появились фото
Новости Украины скандалЕлена Зеленская
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь