ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скандал з сукнею Зеленської: всі крапки над i остаточно розставлені

STYLERЖиття    28.10.2019 - 22:14
Скандал з сукнею Зеленської: всі крапки над i остаточно розставлені
Скандал з сукнею Зеленської в Японії (Колаж РБК-Україна)

Посольство Японії в Україні висловило свою точку зору

Олена Зеленська потрапила в неприємну ситуацію під час візиту зі своїм чоловіком Володимиром Зеленським у Японію. У соціальних мережах перша леді України піддалася жорсткій критиці за свій наряд, в якому вона з'явилася на інтронізації імператора Нарухіто.

Як пояснювали знавці етикету країни висхідного сонця, колір її плаття – лимонний, свідчив про неповагу до імператора та представникам зарубіжних делегацій не варто одягатися в одяг жовтого кольору для відвідування прийомів в Японії.

Наряд Олени Зеленської кілька днів обговорювали користувачі соціальних мереж і навіть той факт, що на офіційному сайті уряду Японії не заборонені ніякі кольори в одязі на урочистих заходах, не зміг заспокоїти критиканів.

Скандал з сукнею Зеленської: всі крапки над i остаточно розставлені

Олена Зеленська в Японії (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Остаточну крапку в цьому скандалі поставили представники Посольства Японії в Україні. Вони повідомили на своїй сторінці в Facebook, що Володимир і Олена Зеленська чудово виглядали на інтронізації у Токіо, а їх одяг чудово гармоніював з благородною атмосферою і справив на японську громадськість позитивне враження.

"Ми висловлюємо нашу щиру подяку Президенту України Володимиру Зеленському та Першій Леді за те, що вони прийняли запрошення відвідати нашу країну для участі у церемонії інтронізації Його Величності Імператора Японії минулого тижня. Участь президентського подружжя у церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їх одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя і Україні як країні. Перший двосторонній саміт з прем'єр-міністром Абе був своєчасним і успішним. Ми стежимо за результатами цього візиту і надалі будемо працювати для подальшого поглиблення наших двосторонніх відносин. Ще раз дозвольте подякувати пану Президенту і Першій Леді!" - сказано в повідомленні.

Скандал з сукнею Зеленської: всі крапки над i остаточно розставлені

Скріншот публікації (facebook.com/embassyofjapaninukraine)

Скандал з "Кварталом 95" і хором Верьовки: відомий ведучий "скасував зраду" 15-річна дочка Зеленського нагодувала малозабезпечених: з'явилися фото
Новини України скандалЕлена Зеленская
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся