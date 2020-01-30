Скандал с плакатами о дружбе с Россией в Киеве: фото "расклейщиков"

В Киеве за расклейку плакатов "Россия - наш партнер" арестовали подозреваемых (коллаж: РБК-Украина)

Билборды о партнерстве Украины и России в Киеве расклеили за одну ночь

В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш стратегический партнер" и фото бизнесмена Олега Катющенко. Провокационную рекламу расклеили в ночь с 29 на 30 января сразу в некоторых районах столицы. Плакаты очень оперативно сняли коммунальщики, и уже 30 января были задержаны подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители рассказали, что троих расклейщиков доставили в управление полиции для дачи показаний и выяснения обстоятельств. "Героям дня" инкриминируют статью Уголовного кодекса 356 "Самоуправство".

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", - сказано в сообщении пресс-службы НПУ.

Подозреваемые в расклейке рекламы в Киеве о партнерстве с Россией (фото: npu.gov.ua)

Напомним, билборды были замечены возле станции метро "Житомирская", "Позняки", на улице Палладина и на Окружной.

Стоит отметить, что бизнесмен Олег Катющенко, который призывает к партнерству со страной-оккупантом, говорит, что ни он, ни его семья не имеет отношения к появлению скандальных плакатов.

Провокационный билборд в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

В КГГА говорят, что разрешение на размещение рекламы никто не запрашивал. Провокаторы просто приехали и заклеили старые баннеры своими.