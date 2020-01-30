ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандал с плакатами о дружбе с Россией в Киеве: фото "расклейщиков"

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 18:01
Скандал с плакатами о дружбе с Россией в Киеве: фото "расклейщиков"
В Киеве за расклейку плакатов "Россия - наш партнер" арестовали подозреваемых (коллаж: РБК-Украина)

Билборды о партнерстве Украины и России в Киеве расклеили за одну ночь

В Киеве появились билборды с надписью "Россия - наш стратегический партнер" и фото бизнесмена Олега Катющенко. Провокационную рекламу расклеили в ночь с 29 на 30 января сразу в некоторых районах столицы. Плакаты очень оперативно сняли коммунальщики, и уже 30 января были задержаны подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители рассказали, что троих расклейщиков доставили в управление полиции для дачи показаний и выяснения обстоятельств. "Героям дня" инкриминируют статью Уголовного кодекса 356 "Самоуправство".

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", - сказано в сообщении пресс-службы НПУ.

Скандал с плакатами о дружбе с Россией в Киеве: фото &quot;расклейщиков&quot;Скандал с плакатами о дружбе с Россией в Киеве: фото &quot;расклейщиков&quot;

Подозреваемые в расклейке рекламы в Киеве о партнерстве с Россией (фото: npu.gov.ua)

Напомним, билборды были замечены возле станции метро "Житомирская", "Позняки", на улице Палладина и на Окружной.

Стоит отметить, что бизнесмен Олег Катющенко, который призывает к партнерству со страной-оккупантом, говорит, что ни он, ни его семья не имеет отношения к появлению скандальных плакатов.

Скандал с плакатами о дружбе с Россией в Киеве: фото &quot;расклейщиков&quot;

Провокационный билборд в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

В КГГА говорят, что разрешение на размещение рекламы никто не запрашивал. Провокаторы просто приехали и заклеили старые баннеры своими.

Фонд госимущества выставил на продажу киевские автостанции В центре Киева перекрыли движение из-за акции протеста
Новости Украины Киев
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь