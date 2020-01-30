Скандал з плакатами про дружбу з Росією у Києві: фото "розклеювачів"

У Києві за розклеювання плакатів "Росія - наш партнер" заарештували підозрюваних (колаж: РБК-Україна)

Білборди про партнерство України і Росії в Києві розклеїли за одну ніч

У Києві з'явилися білборди з написом "Росія - наш стратегічний партнер" і фото бізнесмена Олега Катющенка. Провокаційну рекламу розклеїли в ніч з 29 на 30 січня відразу в деяких районах столиці. Плакати дуже оперативно зняли комунальники, і вже 30 січня було затримано підозрюваних. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Правоохоронці розповіли, що трьох розклеювачів доставили в управління поліції для дачі показань і з'ясування обставин. "Героям дня" інкримінують статтю Кримінального кодексу 356 "Самоправство".

"Під час відпрацювання, в тому числі вивчення записів камер відеоспостереження, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у розміщенні у декількох районах Києва провокативних плакатів", - сказано в повідомленні прес-служби НПУ.

Підозрювані в розклеювання реклами в Києві про партнерство з Росією (фото: npu.gov.ua)

Нагадаємо, білборди були помічені біля станції метро "Житомирська", "Позняки", на вулиці Палладіна і на Окружній.

Варто відзначити, що бізнесмен Олег Катющенко, який закликає до партнерства з державою-окупантом, каже, що ні він, ні його родина не має відношення до появи скандальних плакатів.

Провокаційний білборд в Києві (фото: kiev.informator.ua)

У КМДА кажуть, що дозвіл на розміщення реклами ніхто не запитував. Провокатори просто приїхали і заклеїли старі банери своїми.