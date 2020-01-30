Партнерство с Россией: в Киеве появились провокационные билборды

В разных районах Киева появились билборды с рекламой партнерства с Россией
В Киеве появились билборды на которых написано "Россия — наш главный стратегический партнер" и размещено фото бизнесмена и основателя компании Holly Industrial Олега Катющенко.
Провокационную рекламу начали расклеивать в ночь с 29 на 30 января. При этом делалось это все очень быстро. Данные билборды были замечены возле станции метро "Житомирская", "Позняки", на улице Палладина и на Окружной.
Провокационный билборд в Киеве (фото: kiev.informator.ua)
Около 00:20 на проспект Победы прибыли коммунальщики, которым дали задание быстро демонтировать данную рекламу. Такая же ситуация наблюдалась и на улице Гришко возле станции метро "Позняки". Но туда еще приехали правоохранители, журналисты, муниципальная охрана и воины АТО. Об этом сообщает "Информатор".
Провокационный билборд в Киеве демонтируют (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)
Люди были шокированы такой рекламой и предположили, что это провокация, и Олег Катющенко перешел кому-то дорогу. В 00:40 рекламу уже демонтировали. Рекламу также убрали и в других местах. В данное время неизвестно, кто ее заказал.
Стоит отметить, что компания Holly Industrial занимается строительством, восстановлением коттеджей, офисных и исторических зданий.
Пользователи сети также отреагировали на провокационные билборды.
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