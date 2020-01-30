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Партнерство с Россией: в Киеве появились провокационные билборды

STYLERЖизнь    30.01.2020 - 08:39
Партнерство с Россией: в Киеве появились провокационные билборды
В Киеве появились билборды с рекламой партнерства с Россией (фото: коллаж РБК-Украина)

В разных районах Киева появились билборды с рекламой партнерства с Россией

В Киеве появились билборды на которых написано "Россия — наш главный стратегический партнер" и размещено фото бизнесмена и основателя компании Holly Industrial Олега Катющенко.

Провокационную рекламу начали расклеивать в ночь с 29 на 30 января. При этом делалось это все очень быстро. Данные билборды были замечены возле станции метро "Житомирская", "Позняки", на улице Палладина и на Окружной.

Партнерство с Россией: в Киеве появились провокационные билборды

Провокационный билборд в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Около 00:20 на проспект Победы прибыли коммунальщики, которым дали задание быстро демонтировать данную рекламу. Такая же ситуация наблюдалась и на улице Гришко возле станции метро "Позняки". Но туда еще приехали правоохранители, журналисты, муниципальная охрана и воины АТО. Об этом сообщает "Информатор".

Провокационный билборд в Киеве демонтируют (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Люди были шокированы такой рекламой и предположили, что это провокация, и Олег Катющенко перешел кому-то дорогу. В 00:40 рекламу уже демонтировали. Рекламу также убрали и в других местах. В данное время неизвестно, кто ее заказал.

Стоит отметить, что компания Holly Industrial занимается строительством, восстановлением коттеджей, офисных и исторических зданий.

Пользователи сети также отреагировали на провокационные билборды.

  • Компания, которая владеет местами на эти борды, не видела, что вешает?
  • Попытка расшатать нас изнутри. Уверена, что такое появилось не только в Киеве. В новостях точно не покажут;
  • Я не понимаю, что происходит…
  • Ну так и влепить штраф и заказчику, и исполнителю;
  • Это только начало, к сожалению;
  • Разновидность подстав и устранения конкурентов в новых укрреалиях;
  • За деньги все делают.

Партнерство с Россией: в Киеве появились провокационные билборды

Партнерство с Россией: в Киеве появились провокационные билборды

Партнерство с Россией: в Киеве появились провокационные билборды

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