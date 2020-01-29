Нобелевский комитет назвал Ивана Франко россиянином: разгорается скандал

Ивана Франко назвали гражданином России (коллаж: РБК-Укриана)

Украинского писателя Ивана Франко записали в россияне

Ивана Франко назвали гражданином Российской Федерации на сайте Нобелевского комитета. По мнению организаторов главной литературной премии, великий украинский писатель родился и жил в РФ. Теперь пользователей Facebook приглашают поучаствовать во флешмобе "Украинцы пишут письмо в Нобелевский комитет".

Первым на скандальную ошибку обратил внимание пользователь Ruslan Muzzle, а также директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз.

Как известно, Иван Франко в 1916 году был номинантом на Нобелевскую премию, но так и не получил ее, в том числе из-за своей смерти. На сайте комитета в разделе "Номинанты" есть запись об украинском писателе, в графе "страна" указано "Российская Федерация, сейчас Украина".

Ивана Франко назвали гражданином Российской Федерации (скрин: old.nobelprize.org)

Но Иван Франко никогда не был гражданином не то чтобы Российской Федерации, но даже Российской империи. Родился будущий писатель в 1856 году в Нагуевичах Львовской области (тогда Австрийская империя, которая существовала в 1804-1867 годах), а умер во Львове (тогда уже было двоединое Австро-Венгерское государство (время существования - 1867-1918 года).

"Да, Иван Франко несколько раз бывал в Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине - в частности, в Киеве и Одессе, которые тогда были для галичанина "за рубежом"), а также волей судьбы ему суждено было побывать под временной российской оккупацией в захваченном царскими войсками во время Первой мировой войны Львове (в 1914-1915 гг.). Однако никогда, повторяю: никогда! Страной проживания Ивана Франко не была Россия (в каких бы то ни было политических формах ее существования)", - пишет директор музея писателя.

Правильным, по словам Тихолоза, было бы написать вот так: "Country: AUSTRIA (AT), now UKRAINE (UA)".