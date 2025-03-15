Учасницю "Євробачення 2025" від Грузії вимагають дискваліфікувати: на це є декілька причин

Днями стало відомо, що Грузію на Євробаченні 2025 представлятиме 22-річна співачка Маріам Шенгелія з піснею "Freedom". Єврофани гнівно відреагували на такий вибір учасниці, а самі грузини відмовляються за неї голосувати.

Коли на офіційній сторінці "Євробачення" повідомили, що Грузію у Швейцарії представлятиме Маріам Шенгелія, на артистку посипалися негативні коментарі. У мережі вимагають дискваліфікувати учасницю. І на це є декілька причин.

Російський слід

Як відомо, в лютому 2022 року Маріам висловлювала підтримку Україні, на яку напала Російська Федерація, а також виступила проти проросійської влади в Грузії. Проте згодом "перевзулася" й стала брати участь у пропагандистських заходах проросійської партії "Грузинська мрія". У 2024-му вона навіть знялася у їхньому передвиборчому ролику та закликала голосувати. Цікаво, що у своєму блозі вона також висловлювала сум через рішення партії не порушувати питання вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

Маріам Шенгелія (фото: instagram.com/mariam_shengeliaa1)

Вибір пісні

Окрім того, співачку розкритикували за вибір пісні. Багатьох обурило, що людина, яка підтримує проросійський режим, буде співати про свободу.

"Вибачте, але коли Маріам лаялася і говорила погані слова про Європу, то чому вона вирішила поїхати на Євробачення?"

"Як не ганебно тобі співати про свободу?"

"Свобода від кого? Можеш назвати цю країну?"

"Вона не знає, що таке свобода".

"Якщо Шенгелія пропутінська, чому вона співає про свободу, коли все навпаки? Я думаю, Євробачення має переглянути вибір конкурсанта від Грузії та обрати іншого кандидата".

"Маріам, кого ти обманюєш? Співати про свободу - це соромно з твого боку".

"Путіністка - це те, що нам було потрібно для цього сезону Євробачення".

Що відомо про відбір на Євробачення 2025 в Грузії

Грузія стала останньою країною, яка оголосила свого представника на міжнародний пісенний конкурс. Єврофани хвилювалися, що тривала пауза може означати відмову від участі. Проте 14 березня суспільний мовник назвав артистку, яка презентуватиме країну в Базелі.

Також затримку з визначенням учасника від Грузії пов'язували з непростою політичною ситуацією в країні. Останнім часом тамтешній уряд ухвалив низку суперечливих законів, зокрема про іноземних агентів, що поставило під сумнів демократичний розвиток країни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що гурт Ziferblat презентував оновлену версію треку "Bird of Pray", з яким вони представлятимуть Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії.

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