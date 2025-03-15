Участницу "Евровидения 2025" от Грузии требуют дисквалифицировать: на это есть несколько причин

На днях стало известно, что Грузию на Евровидении 2025 будет представлять 22-летняя певица Мариам Шенгелия с песней "Freedom". Еврофаны гневно отреагировали на такой выбор участницы, а сами грузины отказываются за нее голосовать.

Когда на официальной страничке "Евровидения" сообщили, что Грузию в Швейцарии будет представлять Мариам Шенгелия, на артистку посыпались негативные комментарии. В сети требуют дисквалифицировать учасницу. И на это есть несколько причин.

Российский след

Как известно, в феврале 2022 года Мариам выражала поддержку Украине, на которую напала Российская Федерация, а также выступила против пророссийской власти в Грузии. Однако впоследствии "переобулась" и стала участвовать в пропагандистских мероприятиях пророссийской партии "Грузинская мечта". В 2024-м она даже снялась в их предвыборном ролике и призвала голосовать. Интересно, что в своем блоге она также выражала печаль из-за решения партии не поднимать вопрос вступления в Европейский Союз до 2028 года.

Мариам Шенгелия (фото: instagram.com/mariam_shengeliaa1)

Выбор песни

Кроме того, певицу раскритиковали за выбор песни. Многих возмутило, что человек, который поддерживает пророссийский режим, будет петь о свободе.

"Извините, но когда Мариам ругалась и говорила плохие слова о Европе, то почему она решила поехать на Евровидение?"

"Как не позорно тебе петь о свободе?"

"Свобода от кого? Можешь назвать эту страну?"

"Она не знает, что такое свобода".

"Если Шенгелия пропутинская, почему она поет о свободе, когда все наоборот? Я думаю, Евровидение должно пересмотреть выбор конкурсанта от Грузии и выбрать другого кандидата".

"Мариам, кого ты обманываешь? Петь о свободе - это стыдно с твоей стороны".

"Путинистка - это то, что нам было нужно для этого сезона Евровидения".

Что известно об отборе на Евровидение 2025 в Грузии

Грузия стала последней страной, которая объявила своего представителя на международный песенный конкурс. Еврофаны волновались, что длительная пауза может означать отказ от участия. Однако 14 марта общественный вещатель назвал артистку, которая будет представлять страну в Базеле.

Также задержку с определением участника от Грузии связывали с непростой политической ситуацией в стране. В последнее время правительство приняло ряд противоречивых законов, в частности об иностранных агентах, что поставило под сомнение демократическое развитие страны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что группа Ziferblat презентовала обновленную версию трека "Bird of Pray", с которым они будут представлять Украину на Евровидении-2025 в Швейцарии.

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