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Скандал на Олимпиаде 2020: на сайте Игр карту Украины показали без Крыма (фото)

Автор: Владимир Костырин

На сайте Олимпийских игр-2020 в Токио разместили неправильное изображение карты Украины - контуры границ ошибочно отделяют материковую часть страны от полуострова Крым, ныне оккупированного Россией.

Некорректную карту Украины можно увидеть на официальном сайте Олимпиады 2020.

Изображение показано во всплывающем окне в подразделе fan map / fan video.

При увеличении карты мира показана Украина, границы которой на юге проходят почему-то по линии административной границы с Крымом, якобы АРК не входит в состав украинского государства, что неверно.

На сайте Олимпиады 2020 в Токио показали неправильную карту Украины (фото: скриншот olympics.com/tokyo-2020)

Реакция Украины

В министерстве иностранных дел Украины в комментарии РБК-Украина объяснили, что уже знают о проблеме. Как рассказал пресс-секретарь дипломатического ведомства Олег Николенко, МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

Добавим, что в НОК Украины и олимпийской команды на ситуацию пока никак не отреагировали.

Ранее сообщалось, что директор церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси уволили из-за скандала, вспыхнувшего после сообщений в СМИ о его прошлых комментариях, высмеивающих Холокост.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр-2020 в Токио пройдет на Национальном стадионе 23 июля. Трансляции утренних сессий соревнований стартует в 3:00 по киевскому времени. Утренняя программа "Студия Токио-2020" начинается в 10:30.

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