Скандал на Олімпіаді 2020: на сайті Ігор карту України показали без Криму (фото)

На сайті Олімпійських ігор-2020 в Токіо розмістили неправильне зображення карти України - контури кордонів помилково відокремлюють материкову частину країни від півострова Крим, нині окупованого Росією.
Некоректну карту України можна побачити на офіційному сайті Олімпіади 2020.
Зображення показано у спливаючому вікні в підрозділі fan map / fan video.
При збільшенні карти світу показана Україна, кордони якої на півдні проходять чомусь по лінії адміністративного кордону з Кримом, нібито АРК не входить до складу української держави, що невірно.
На сайті Олімпіади 2020 в Токіо показали неправильну карту України (фото: скріншот olympics.com/tokyo-2020)
У міністерстві закордонних справ України в коментарі РБК-Україна пояснили, що вже знають про проблему. Як розповів прес-секретар дипломатичного відомства Олег Ніколенко, МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.
Додамо, що в НОК України та олімпійської команди на ситуацію поки ніяк не відреагували.
Раніше повідомлялося, що директор церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо Кентаро Кобаясі звільнили через скандал, що спалахнув після повідомлень у ЗМІ про його минулі коментарі, що висміюють Голокост.
Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020 в Токіо пройде на Національному стадіоні 23 липня. Трансляції ранкових сесій змагань стартує о 3:00 за київським часом. Ранкова програма "Студія Токіо-2020" починається о 10:30.