Шутил о Холокосте: режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили

Директор церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси уволен. Это произошло после сообщений в СМИ о его прошлых комментариях, высмеивающих Холокост.

Об этом сообщает РБК-Украина , ccылаясь на France 24 .

В центре по борьбе с антисемитизмом заявили, что любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида.

Ранее стало известно, что в 1998 году в одном из своих стендап-выступлений Кобаяси предложил "поиграть в Холокост", разбрасывая человечков из бумаги. Этот процесс попал на видео и быстро набрал популярность, что привело к скандалу

Отмечается, что Кобаяси подал в отставку самостоятельно и принес свои извинения за случившееся.