Скандал на Олимпиаде 2020: на сайте Игр карту Украины показали без Крыма (фото)

На сайте Олимпийских игр-2020 в Токио разместили неправильное изображение карты Украины - контуры границ ошибочно отделяют материковую часть страны от полуострова Крым, ныне оккупированного Россией.

Изображение показано во всплывающем окне в подразделе fan map / fan video.

При увеличении карты мира показана Украина, границы которой на юге проходят почему-то по линии административной границы с Крымом, якобы АРК не входит в состав украинского государства, что неверно.

На сайте Олимпиады 2020 в Токио показали неправильную карту Украины (фото: скриншот olympics.com/tokyo-2020)

Реакция Украины

В министерстве иностранных дел Украины в комментарии РБК-Украина объяснили, что уже знают о проблеме. Как рассказал пресс-секретарь дипломатического ведомства Олег Николенко, МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

Добавим, что в НОК Украины и олимпийской команды на ситуацию пока никак не отреагировали.