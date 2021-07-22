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Скандал на Олімпіаді 2020: на сайті Ігор карту України показали без Криму (фото)

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Токіо, Четвер 22 липня 2021 16:19
Скандал на Олімпіаді 2020: на сайті Ігор карту України показали без Криму (фото) Колаж РБК-Україна: на Олімпіаді 2020 показали неправильну карту України
Автор: Володимир Костирін

На сайті Олімпійських ігор-2020 в Токіо розмістили неправильне зображення карти України - контури кордонів помилково відокремлюють материкову частину країни від півострова Крим, нині окупованого Росією.

Некоректну карту України можна побачити на офіційному сайті Олімпіади 2020.

Зображення показано у спливаючому вікні в підрозділі fan map / fan video.

При збільшенні карти світу показана Україна, кордони якої на півдні проходять чомусь по лінії адміністративного кордону з Кримом, нібито АРК не входить до складу української держави, що невірно.

Скандал на Олімпіаді 2020: на сайті Ігор карту України показали без Криму (фото)Скандал на Олімпіаді 2020: на сайті Ігор карту України показали без Криму (фото)

На сайті Олімпіади 2020 в Токіо показали неправильну карту України (фото: скріншот olympics.com/tokyo-2020)

Реакція України

У міністерстві закордонних справ України в коментарі РБК-Україна пояснили, що вже знають про проблему. Як розповів прес-секретар дипломатичного відомства Олег Ніколенко, МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.

Додамо, що в НОК України та олімпійської команди на ситуацію поки ніяк не відреагували.

Раніше повідомлялося, що директор церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо Кентаро Кобаясі звільнили через скандал, що спалахнув після повідомлень у ЗМІ про його минулі коментарі, що висміюють Голокост.

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпійських ігор-2020 в Токіо пройде на Національному стадіоні 23 липня. Трансляції ранкових сесій змагань стартує о 3:00 за київським часом. Ранкова програма "Студія Токіо-2020" починається о 10:30.

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Крим карта Токио Олімпіада 2020
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