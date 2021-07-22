Скандал на Олімпіаді 2020: на сайті Ігор карту України показали без Криму (фото)

На сайті Олімпійських ігор-2020 в Токіо розмістили неправильне зображення карти України - контури кордонів помилково відокремлюють материкову частину країни від півострова Крим, нині окупованого Росією.

Зображення показано у спливаючому вікні в підрозділі fan map / fan video.

При збільшенні карти світу показана Україна, кордони якої на півдні проходять чомусь по лінії адміністративного кордону з Кримом, нібито АРК не входить до складу української держави, що невірно.

На сайті Олімпіади 2020 в Токіо показали неправильну карту України (фото: скріншот olympics.com/tokyo-2020)

Реакція України

У міністерстві закордонних справ України в коментарі РБК-Україна пояснили, що вже знають про проблему. Як розповів прес-секретар дипломатичного відомства Олег Ніколенко, МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.

Додамо, що в НОК України та олімпійської команди на ситуацію поки ніяк не відреагували.