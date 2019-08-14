Скандал в королевском семействе: сын королевы Елизаветы замешан в неприятном деле

Сын королевы Елизаветы попал в скандал (Коллаж РБК-Украина)

Принц Эндрю проходит свидетелем по громкому делу в США

Сын королевы Елизаветы II, 59-летний принц Эндрю, оказался причастным к судебному процессу в США с известным миллиардером Джеффри Эпштейном. Как сообщает издание NBC News, в американскую прессу службы слили данные из блокнота миллиардера Джеффри Эпштейна, который был обвинен в педофилии и секс-торговле.

В документах упоминается также имя одного из сыновей королевы Елизаветы – принца Эндрю. Так как главный фигурант дела Джеффри Эпштейн совершил самоубийство, все детали скандального следствия были обнародованы.

Королева Елизавета II (Getty Images)

Так, некая Вирджиния Джуффре в 2015 году дала показания против Эпштейна и сообщила, что находилась у обвиняемого в сексуальном рабстве. Она вынуждена была оказывать сексуальные услуги высокопоставленным особам, в том числе и британскому принцу Эндрю. В ее списке также оказались президент-иностранец, известный премьер-министр и несколько крупных бизнесменов.

В ходе разбирательств адвокаты указывали на то, что Джуффре не предоставила никаких доказательств.

В Букингемском дворце опровергли связь принца Эндрю с нашумевшим делом в США.

"Все это относится к разбирательствам, которые происходят на территории Соединенных Штатов Америки и герцог Йоркский не может быть к ним причастен. Любые предположения о непозволительном поведении с несовершеннолетними категорически не соответствуют действительности", - сказано в официальном заявлении королевского дворца.

Напомним, ранее мы писали о том, что королева Елизавета разрешила Кейт Миддлтон нарушить протокол.

А также рассказывали о том, что на королеву Елизавету было совершено покушение прямо в Букингемском дворце.