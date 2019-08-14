Скандал у королівському сімействі: син королеви Єлизавети замішаний у брудній справі

Син королеви Єлизавети потрапив у скандал (Колаж РБК-Україна)

Принц Ендрю проходить свідком у гучній справі в США

Син королеви Єлизавети II, 59-річний принц Ендрю, виявився причетним до судового процесу в США з відомим мільярдером Джеффрі Епштейном. Як повідомляє видання NBC News, в американську пресу служби злили дані з блокнота мільярдера Джеффрі Епштейна, який був звинувачений у педофілії та секс-торгівлі.

В документах згадується також ім'я одного з синів королеви Єлизавети – принца Ендрю. Так як головний фігурант справи Джеффрі Епштейн скоїв самогубство, всі деталі скандального слідства були оприлюднені.

Королева Єлизавета II (Getty Images)

Так, якась Вірджинія Джуффре в 2015 році дала свідчення проти Епштейна і повідомила, що перебувала у обвинуваченого в сексуальному рабстві. Вона змушена була надавати сексуальні послуги високопоставленим особам, у тому числі і британському принцу Ендрю. В її списку також опинилися президент-іноземець, відомий прем'єр-міністр і кілька великих бізнесменів.

У ході розглядів адвокати вказували на те, що Джуффре не надала жодних доказів.

В Букінгемському палаці спростували зв'язок принца Ендрю з гучною справою в США.

"Все це відноситься до розглядів, які відбуваються на території Сполучених Штатів Америки і герцог Йоркський не може бути до них причетний. Будь-які припущення про недозволенне поводження з неповнолітніми категорично не відповідають дійсності", - сказано в офіційній заяві королівського палацу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що королева Єлизавета дозволила Кейт Міддлтон порушити протокол.

А також розповідали про те, що на королеву Єлизавету було скоєно замах прямо в Букінгемському палаці.