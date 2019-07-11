Королева Елизавета в опасности: в ее спальню пытался залезть мужчина

Королева Елизавета II (Getty Images)

Королева Елизавета снова стала объектом для душевнобольного человека

В спальню королевы Елизаветы в Букингемском дворце попытался пробраться злоумышленник. Как сообщает издание The Sun, инцидент произошел около двух часов ночи.

22-летний мужчина смог перебраться через высокое ограждение, а после этого – он ходил вокруг здания и стучался во все двери. При этом сама королевы мирно спала в своей спальни буквально в нескольких метрах от него.

Охрана Букингемского дворца очень быстро заметила преступника и немедленно его задержала. Кроме того, они обеспокоены тем фактом, что неизвестный мужчина смог проникнуть на территорию резиденции незамеченным. Его обыскали, так как предполагали, что он может быть вооружен.

"Полиция задержала его по закону о психическом здоровье, но им пришлось задать ему много вопросов о том, как он попал во дворец и как смог там беспрепятственно перемещаться. Как он смог взобраться на забор и проникнуть на территорию? А как же на счет тепловых датчиков и видеонаблюдения? Безопасность королевы должна быть первостепенной!" - возмутился инсайдер из Букингемского дворца.

Королева Елизавета II (Getty Images)

Предположительно, молодой человек захотел повторить подвиг Майкла Фэгана, который произошел 37 лет назад. 9 июля 1982 года, около 7 утра, рабочий Фэган проник на территорию дворца и взобрался по стене к окну спальни королевы. 31-летний мужчина уселся перед ней и начал рассказывать о своих проблемах. Королева нажала тревожную кнопку, но ответа не получила.

Тогда она позвонила в управление и сообщила, что она королева, а рядом сидит ненормальный, но ей не поверили и решили, что это шутка. Фэган тем временем разбил стеклянную вазу и начал угрожать, что убьет себя.

На помощь королеве пришел ее давний помощник Пол Уайбрю. Он услышал шум и заглянул к королеве, чтобы узнать все ли в порядке. Увидев Фэгана, он начал с ним разговаривать, а потом предложил ему выпить. После чего вытащил его в коридор и вызвал полицию.

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